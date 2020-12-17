Путин поздравил Токаева с Днем независимости Казахстана

Нур-Султан. 16 декабря. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву по случаю Дня независимости, передает Kazakhstan Today.



Путин отметил большие успехи, достигнутые Казахстаном в социально-экономическом и научно-техническом развитии, заслуженный авторитет страны на мировой арене, а также важную конструктивную роль в решении актуальных международных проблем, сообщается на сайте Кремля.



Президент России с удовлетворением отметил успешное развитие отношений стратегического партнёрства и союзничества между Россией и Казахстаном. Он выразил уверенность в том, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, а также взаимодействие в рамках ЕврАзЭС, ОДКБ, СНГ, ШОС, ООН и других многосторонних структур.



"Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших братских народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на евразийском пространстве", - подчеркнул В. Путин.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства