Путин позвонил Назарбаеву и Токаеву

Астана. 21 марта. Kazakhstan Today - Сегодня состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с первым президентом Казахстана, председателем Совета безопасности Республики Нурсултаном Назарбаевым и президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает Kazakhstan Today со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Владимир Путин еще раз выразил признательность Нурсултану Назарбаеву за большой личный вклад в развитие двусторонних союзнических отношений и успешную реализацию проекта евразийской интеграции. Высказана уверенность в том, что первый президент Казахстана будет и далее активно участвовать в работе по укреплению сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.

Президент России тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с вступлением в должность главы государства и пожелал ему успехов на этом ответственном посту. Условлено о тесном взаимодействии в интересах дальнейшего углубления партнёрских российско-казахстанских связей и организации в ближайшее время визита Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию, говорится в сообщении.

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