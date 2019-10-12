Путин предложил лидерам СНГ обсудить реакцию на учения НАТО вблизи границ РФ

Ашхабад. 11 октября. Kazakhstan Today - Президент России Владимир Путин сегодня в ходе заседания Совета глав государств СНГ предложил обсудить реакцию на учения НАТО вблизи границ РФ, передает Kazakhstan Today.

Что касается учений НАТО - надо посмотреть, как нам на это реагировать. Мы недавно провели (учения. - Прим. агентства) - правда, не вблизи границ НАТО, мы специально проводим это в глубине Российской Федерации, у нас там свыше ста тысяч человек принимали участие, 128 тысяч человек принимали участие. Поэтому попытки нагнетания у наших границ мы не приветствуем, мы считаем, что это вредно, но будем реагировать спокойно. Мы с вами посоветуемся еще, как нам поступить", - говорится в тексте выступления Путина, опубликованном на сайте Кремля.

Глава РФ также выразил признательность партнерам по СНГ за поддержку инициированного российской стороной Совместного заявления государств-участников Содружества о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве.

Чрезвычайно опасная тенденция, которую мы наблюдаем. Там есть определенные заделы у американской стороны, это касается многоразовых космических аппаратов, шаттлов, они дают определенные возможности и преимущества в том числе в военной сфере, если милитаризировать космос. Но, во-первых, все это будет нивелировано, и Россия достаточно быстро приобретет такие компетенции", - сказал Владимир Путин.

При этом он подчеркнул, что "сам факт размещения каких-то боевых комплексов в космическом околоземном пространстве чрезвычайно, еще больше, чем ракеты средней дальности в Европе, еще больше ухудшит ситуацию в сфере безопасности в мире. Ведь дело может дойти до того, что над головой каждого государства будут висеть какие-то ударные комплексы, в конце концов".

Он указал и на то, что управлять этими системами непросто в космическом пространстве, возможны технологические сбои, все что угодно.

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