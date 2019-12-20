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Путин прокомментировал запрет занимать должность президента России более двух сроков подряд

19.12.2019, 17:46 8695
Путин прокомментировал запрет занимать должность президента России более двух сроков подряд
Москва. 19 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня в Москве прошла большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, на которой он прокомментировал возможные поправки в Конституцию страны, передает Kazakhstan Today.
 
Путин считает возможным отменить в Конституции оговорку про то, что одно и то же лицо не может занимать должность главы государства более двух сроков подряд, пишет ТАСС.
 

Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку "подряд"... Вот у нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности, и его конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд", - сказал Путин.

 
Он отметил, что "понимает логику" тех, кто предлагает внести в Конституцию изменения, касающиеся, например, расширения прав парламента.
 

Что касается Конституции, то это живой инструмент, он должен соответствовать уровню развития общества. Но я все-таки считаю, что конституцию нам менять, принимать новую конституцию не следует", - сказал он.

 
Напомним, согласно Конституции РФ, "одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд".
 

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