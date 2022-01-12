Путин провел несколько телефонных переговоров с Токаевым

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МОСКВА. 7 ЯНВАРЯ - Президент Российской Федерации Владимир Путин провел несколько телефонных переговоров с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщается на официальном сайте президента России, в ходе телефонных переговоров обсуждалась обстановка в республике, совместные действия в рамках мандата ОДКБ для борьбы с международным терроризмом и в целях обеспечения порядка и безопасности граждан Казахстана.

Кроме того, состоялись разговоры Путина с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Белоруссии Александром Лукашенко, президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а также с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Отмечается, что министр обороны России Сергей Шойгу с момента начала выполнения операции миротворческих сил ОДКБ в постоянном режиме докладывает главе РФ о ходе переброски миротворческих сил в Казахстан и о выполнении поставленных задач.