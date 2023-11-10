Путин: Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники  

Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран

Фото: telegram/Aqorda

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники, - Президент России Владимир Путин в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Россия и Казахстан - не просто союзники, а наиболее близкие союзники, сообщает пресс-служба президента РК.





Такие отношения сложились на протяжении предыдущих многих лет, и я хочу поблагодарить Касым-Жомарта Кемелевича за то, что он сохранил эту традицию укрепления наших отношений, которые, безусловно, идут на пользу нашим народам, - заявил президент России.





Кроме того, Владимир Путин считает, что приоритетными направлениями сотрудничества наряду с сельским хозяйством также должны стать такие сферы, как образование и наука, высокие технологии, машиностроение, химическая промышленность, промышленное производство.





Как отметил глава государства, нынешний визит президента России в Казахстан имеет особое значение в плане дальнейшего определения перспектив развития межгосударственных отношений. По его словам, сегодня двустороннее сотрудничество успешно развивается по всем направлениям в духе стратегического партнерства и союзничества.





Фото: telegram/Aqorda





В Казахстане и России одинаково хорошо понимают, что самостоятельный и суверенный выбор путей развития не препятствует, а, напротив, многократно увеличивает отдачу от равноправного и взаимовыгодного партнерства", - сказал лидер Казахстана.





Касым-Жомарт Токаев отметил, что благодаря совместным усилиям граница между Казахстаном и Россией активно работает на благо экономик обеих стран, а конкретную пользу ощущают на себе около 25 млн человек, проживающих в приграничных регионах.





Непоколебимые ценности дружбы, доверия и добрососедства - достояние наших предков, испокон веков бок о бок живших по обе стороны границы. Эти ценности мы обязаны сберечь и передать следующим поколениям", - подчеркнул он.









В ходе переговоров стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты двусторонней экономической повестки, определили магистральные направления сотрудничества на перспективу и достигли ряда договоренностей, направленных на углубление взаимодействия по широкому спектру направлений, включая здравоохранение, энергетику, транспорт, сельское хозяйство, спорт и др.





В завершение встречи лидеры подтвердили взаимную приверженность углублению многогранных казахстанско-российских отношений и продвижению интеграционных процессов на евразийском пространстве.



