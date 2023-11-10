Токаев назвал визит Путина в Астану историческим

Фото: Акорда

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Астана. 9 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев и России Владимир Путин провели переговоры в узком составе, сообщает пресс-служба Акорды.





Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит Владимира Путина является знаковым событием в летописи двусторонних отношений.





Вы прибыли в Казахстан в канун 10-летия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке. Он, я напомню, был подписан 11 ноября 2013 года в Екатеринбурге. Это всеобъемлющий документ, который является важной правовой основой сотрудничества Казахстана и России и определяет горизонты укрепления наших многоплановых связей. Я поздравляю Вас с этой датой. Очень хорошо, что Ваш визит совпал именно с этой датой. В целом, как я уже сегодня сказал, ваш визит имеет очень большое политическое, можно сказать, историческое значение", - отметил президент.





Подчеркнув, что два народа связывают крепкие узы дружбы, историческая общность и добрососедские отношения, глава государства заявил об успешном развитии взаимодействия Казахстана и России по всем направлениям.





Динамично развивается промышленная кооперация. Здесь очень интересная цифра: представлены 143 проекта на сумму свыше 33 млрд долларов. Из них 140 проектов реализуются на территории Казахстана. Россия - безусловный лидер по числу предприятий с иностранным капиталом в Казахстане. В нашей стране зарегистрировано более 20 тысяч российских компаний. Прямые инвестиции из Российской Федерации, по нашей оценке, превысили 20 млрд долларов. Причем только за последние два года вложено порядка 3,5 млрд долларов. В свою очередь объем казахстанских инвестиций достиг 6 млрд долларов", - привел данный президент Казахстана.





Также он отметил активное продвижение сотрудничества в нефтегазовой отрасли.





Договоренности по транзиту российской нефти в Китай, а также газа в Узбекистан через территорию Казахстана вывели взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень, сказал Касым-Жомарт Токаев.





Глава государства выразил уверенность, что солидный пакет соглашений и бизнес-контрактов, подписываемых в рамках XIX Форума межрегионального сотрудничества в Костанае, раскроют весомый потенциал не только области, но и целых отраслей экономик двух стран.





Президент России Владимир Путин в свою очередь заявил, что сегодняшняя встреча в столице Казахстана предоставляет хорошую возможность обменяться мнениями по текущей ситуации в двусторонних отношениях и посмотреть в будущее





Стратегическое партнерство и союзнические отношения между нашими странами уверенно и успешно развиваются (...) Люди напрямую между собой сотрудничают, работают, общаются, и это всегда приносит такой видимый, значимый результат. Уверен, что то же самое будет и на этот раз. Тем более, что выбрана очень важная тема. Продовольствие - это основа жизнедеятельности любого общества, любого государства. У нас очень хороший потенциал. У нас есть хорошие возможности обеспечить свои интересы и помочь очень многим нашим партнерам на глобальных рынках. Вопрос в том, чтобы, используя все преимущества нашего сотрудничества, нарастить эти возможности в будущем", - подчеркнул Владимир Путин.





Российский лидер высокое оценил конструктивное взаимодействие двух государств на международной арене, тесную координацию в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, ООН и ШОС, в которой с июля этого года Казахстан принял председательство. Он также подтвердил готовность к оказанию взаимной поддержки в рамках предстоящего в 2024 году председательства России в БРИКС и СНГ, а Казахстана - в ОДКБ.





В ходе переговоров главы государств подтвердили взаимное стремление к укреплению стратегического партнерства.





Особое внимание было уделено дальнейшему развитию межрегионального и приграничного сотрудничества. Стороны также обсудили ключевые аспекты взаимодействия в таких сферах, как нефтегазовая промышленность, машиностроение, энергетика, транспорт и логистика, здравоохранение и культурно-гуманитарные связи.



