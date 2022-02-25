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Путин: Россия незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей

24.02.2022, 10:07 23996
Путин: Россия незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин в экстренном обращении к гражданам РФ заявил, что страна незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей, что приведет к серьезным последствиям. Москва готова к любому развитию событий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В основе политики РФ - свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, считает российский лидер.
 
Он подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от "тех, кто взял Украину в заложники", сообщает портал "Известия".

 
Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора, уточнил президент.
 

Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самый мощных ядерных держав. И более того - обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора", - отметил он.

 
Судьба России - в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, подытожил Путин.
 

Именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно строить свое будущее", - отметил российский лидер.

 
Накануне, 23 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об обращении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении участившейся агрессии украинских силовиков для предотвращения гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения.
 
Как подчеркнул представитель российского лидера, соответствующее обращение было сделано на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками, которые были подписаны 21 февраля по итогу признания Путиным независимости ДНР и ЛНР.

 

новости по теме

Президент Казахстана призвал египетского лидера наращивать сотрудничество

24.02.2022, 20:11 13651
Президент Казахстана призвал египетского лидера наращивать сотрудничество
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Египета Абдул-Фаттахом Халилом ас-Сиси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе состоявшейся по инициативе египетской стороны беседы главы государств обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что связи между Казахстаном и Египтом имеют глубокие исторические корни. В этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений, за этот период удалось добиться успехов во взаимодействии в различных сферах. Вместе с тем президент Казахстана высказал мнение, что на сегодняшний день потенциал казахско-египетских отношений используется не в полной мере, и призвал египетского лидера наращивать сотрудничество в торгово-экономической сфере.
 
Глава государства выразил благодарность президенту Абдул-Фаттаху Халилу ас-Сиси и всему египетскому народу за поддержку и солидарность, проявленную во время январских событий.
 
Касым-Жомарт Токаев сообщил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, принимаются меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. Как заявил президент, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.
 
В завершение беседы глава нашего государства пригласил Абдул-Фаттаха Халила ас-Сиси посетить нашу страну в удобное для него время.
 

Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции посетить Казахстан

24.02.2022, 19:31 14746
Касым-Жомарт Токаев пригласил президента Турции посетить Казахстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел онлайн-встречу с министром иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, находящимся в столице Казахстана с рабочим визитом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе беседы собеседники обсудили перспективы развития казахско-турецкого стратегического партнерства с акцентом на дальнейшее укрепление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Лидер Казахстана передал наилучшие пожелания президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, вновь подтвердив приглашение турецкому руководителю посетить Казахстан в текущем году. Сроки визита прорабатываются по дипломатическим каналам.
 
Глава государства высказал уверенность в том, что предстоящее на следующей неделе в Нур-Султане XII заседание Казахстанско-турецкой межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодного партнерства. Касым-Жомарт Токаев подтвердил поддержку совместных проектов с участием турецких компаний со стороны правительства Казахстана.
 
В свою очередь Мевлют Чавушоглу выразил признательность Главе нашего государства за возможность встречи. Министр также передал Касым-Жомарту Токаеву слова поддержки от президента Реджепа Тайипа Эрдогана, высказав соболезнования в связи с трагическими последствиями январских событий.
 
Турецкий дипломат заявил о полной поддержке Турцией политических и экономических реформ, осуществляемым под руководством лидера Казахстана.
 

Парламент ратифицировал поправки в соглашение о защите конфиденциальной информации при работе ЕЭК

24.02.2022, 13:22 20291
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором депутаты рассмотрели и приняли закон "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принятый закон конкретизирует отдельные положения при контроле за соблюдением правил конкуренции в деятельности Евразийской экономической комиссии. Это позволит совершенствовать порядок защиты конфиденциальной информации в рамках организации и усилить ответственность за ее разглашение", - прокомментировал Маулен Ашимбаев принятие документа.

 

Политолог: целью российской кампании является демилитаризация Украины

24.02.2022, 12:05 21836
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев считает, что стратегической целью российской кампании является демилитаризация Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Насколько можно судить по выступлениям Владимира Путина, целью российской операции является разрушение военной инфраструктуры на востоке Украины и освобождение территорий Луганской и Донецкой народных республик в границах ранее существовавших областей. Возможны точечные удары для уничтожения политического и олигархического руководства страны", - написал Ашимбаев в Facebook.

 
По его мнению, вопрос стабилизации фронта или наступления на Киев не стоит. Этот вопрос "будет решен уже позже, в зависимости от степени сопротивления украинской армии и наличия военной помощи НАТО".
 

Стратегической целью кампании является, на мой взгляд, демилитаризация Украины, ее внеблоковый статус, с одной стороны, а также федерализация и отмена языковой дискриминации - с другой. К сожалению, национальная и языковая политика Киева, попытки превращения Украины в плацдарм для военно-политического давления на Россию, срыв Минских соглашений, угроза восстановления ядерно-ракетного потенциала страны не оставили Москве иного выхода", - считает политолог.

 
Ашимбаев считает маловероятным военное вмешательство НАТО "из-за риска утери контроля над ситуацией и перехода к полномасштабным боевым действиям с использованием оружия массового поражения".
 

Но ситуация находится на грани Третьей мировой войны", - заключил он.

 

Россия уважает суверенитет стран на постсоветском пространстве - Путин

24.02.2022, 09:46 24501
МОСКВА. 24 ФЕВРАЛЯ - Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам заявил, что Россия уважает и будет уважать суверенитет стран, образованных на постсоветском пространстве, примером тому является Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Россия после развала СССР приняла новые геополитические реалии. Мы с уважением относимся и будем также относиться ко всем вновь образованным на постсоветском пространстве странам. Мы уважали и будем уважать их суверенитет. И пример тому - помощь, которую мы оказали Казахстану, который столкнулся с трагическими событиями, с вызовом своей государственности и целостности", - цитирует главу РФ РИА "Новости".

 

Какие страны поддержали Россию в признании независимости ЛНР и ДНР

23.02.2022, 11:36 31036
Какие страны поддержали Россию в признании независимости ЛНР и ДНР
Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА. 23 ФЕВРАЛЯ - 21 февраля после заседания Совета безопасности Российской Федерации президент Владимир Путин объявил о решении признать независимость Луганской и Донецкой Народных Республик. В этот же вечер он подписал соответствующие указы. Как на это отреагировали страны - в обзоре KAZAKHSTAN TODAY.
 
Сирия: глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил о поддержке решения Владимира Путина о признании ЛНР и ДНР. 
 

Я хотел бы сказать, что действительно сейчас в мире происходит очень важное событие. Вчера господин Путин сделал заявление, которое поистине является вехой в истории, и вы знаете, что Сирийская Арабская Республика полностью поддерживает то заявление, которое сделал президент Путин... Мы выражаем нашу полную солидарность с Донецкой и Луганской республиками", - цитирует Фейсала Микдада РБК.

 
Венесуэла: Президент страны сравнил Украину с колонией, информирует РИА "Новости".
 

Минские соглашения были отвергнуты, попраны элитой, правящей на Украине и являющейся безусловным союзником США и Европы. Эта страна управляется почти как колония …Экономику Украины разрушили Байден и НАТО - всей этой кампанией, нацеленной на установку баз с ядерным оружием, направленным на Россию. Это абсолютно неприемлемо", - сказал Николас Мадуро.

 
Южная Осетия: "Южная Осетия, с 2014 года признающая суверенитет ДНР и ЛНР, полностью поддерживает решение России о признании республик Донбасса. Это решение - залог прекращения братоубийственного безумия, это сбережение тысяч человеческих жизней, это шанс для Украины вернуться к нормальной жизни и обрести будущность. Признание Донбасса означает для десятков миллионов людей надежду на лучшее будущее. Так же как признание со стороны России вот уже 13 лет обеспечивает мир на земле Республики Южная Осетия", - сообщил президент частично признанной республики Анатолий Бибилов.
 
Нагорный Карабах: "От имени властей и народа Республики Арцах приветствую решение президента РФ Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик. Право наций на самоопределение и построение собственного государства является неотъемлемым для каждого народа и основополагающим принципом международного права", - заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян. 

Абхазия: Глава Абхазии Аслан Бжания заявил, что историческое решение, принятое Россией, стало судьбоносным для граждан ЛНР, оно ознаменовало качественно новый этап строительства и развития государственности. 

Народ Абхазии, переживший войну, понимает как никто другой стремление жителей ДНР и ЛНР созидать во имя процветания своей родной земли, какой ценой и невосполнимыми утратами завоевывается свобода", - цитирует президента Абхазии ТАСС


Никарагуа: Президент Никарагуа Даниэль Ортега считает, что решение президента России о признании Донецкой и Луганской народных республик дает возможности избежать серьезных последствий конфликта на Украине.

Решение, принятое сегодня президентом Путиным, открывает возможность, чтобы эта ситуация не имела более серьезных последствий. Потому что Украину используют, чтобы провоцировать Россию. А Украина всячески пытается присоединиться к НАТО, и если это произойдет, будет война с Россией. Поэтому Россия поступает именно так, как поступает - она защищается", - сказал глава Никарагуа.


Китай: "Позиция Китая по украинскому вопросу последовательна: следует уважать законные интересы безопасности любой страны и соблюдать цели и принципы Устава ООН. Развитие украинского вопроса до сих пор тесно связано с задержкой в эффективной реализации Минских соглашений. Китай будет продолжать контактировать со всеми сторонами по существу дела. Ситуация в Украине ухудшается. Китай еще раз призывает все стороны проявлять сдержанность, признать важность реализации принципа неделимости безопасности, облегчить ситуацию и разрешить разногласия путем диалога и переговоров", - говорится в заявлении китайского внешнеполитического ведомства.
 
Сербия: "Остается открытым вопрос, может ли кризис распространиться на другие части Европы. После решения президента Путина политическое давление на Сербию будет намного больше", - заявил президент страны Александр Вучич в интервью Pink TV. Он отметил, что "Сербия находится на европейском пути, но 85% населения всегда на стороне России".
 
Казахстан: "Нужно исходить из анализа причин, почему Россия приняла такое решение. Понятно, что отсутствуют договоренности между Западом и Россией по системе безопасности. Участники "нормандского формата" не достигли взаимопонимания по пути реализации минских соглашений... В ближайшие часы состоится заседание Совета безопасности Казахстана, на котором мы официально примем позицию. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном ДНР и ЛНР не стоит, мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
 
Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Свобеза отметил необходимость срочного принятия антикризисного плана с целью оперативного реагирования на негативные последствия неизбежного ухудшения международной ситуации в результате военно-политического и санкционного противостояния.
 
В телефонном разговоре Владимир Путин проинформировал Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины. Путин подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств. 
 
Реакция Запада на решение России признать независимость ДНР и ЛНР не стала неожиданной, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью радио "Комсомольская правда". 
 

А мы что, не знали, что они говорили, говорят и будут говорить? Что, для нас это было каким-то откровением?... Мы что, не знали, как они будут реагировать? Конечно знали. Последние два месяца были крайне показательными - врали, врут и будут врать", - сказала Захарова.

 

Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины

23.02.2022, 08:14 32256
Токаев и Путин обсудили ситуацию вокруг Украины
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Владимир Путин проинформировал президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о позиции российского руководства в отношении ситуации вокруг Украины", - говорится в сообщении.

 
Президент России подтвердил приверженность его страны курсу на укрепление добрососедских и союзнических отношений с Казахстаном в интересах народов двух государств.


 

Тлеуберди обозначил позицию Казахстана по ЛНР и ДНР

22.02.2022, 10:35 33706
Тлеуберди обозначил позицию Казахстана по ЛНР и ДНР
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди рассказал о позиции Казахстана в отношении ЛНР, ДНР и Украины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Казахстан надеется на дипломатическое урегулирование ситуации на Украине, заявил глава МИД РК Тлеуберди, добавив, что вопрос о признании ДНР и ЛНР Казахстаном не стоит, сообщает РИА "Новости".
 

Да, понятно, что ситуация сейчас ухудшается, напряжение растет, поэтому Казахстан готов и призывает все международное сообщество к применению дипломатических усилий", - сказал Мухтар Тлеуберди.


Дополнено: Он также отметил, что в настоящее время разрабатывается официальная позиция Казахстана.

В ближайшие часы состоится Совет безопасности Казахстана, на котором мы окончательно примем официальную позицию Казахстана. Но должен заверить, что вопрос о признании Казахстаном Донецкой и Луганской народных республик не стоит. Мы исходим из основ международного права и основных принципов устава ООН", - сказал министр.

 
Ситуация в Донбассе обострилась в последние дни, ДНР и ЛНР заявили о множестве обстрелов со стороны украинских силовиков. Руководство ДНР и ЛНР сообщило о временной эвакуации граждан в Ростовскую область в связи с угрозой вторжения Украины. В первую очередь это касается женщин, детей и пожилых людей. Как заявлял глава ДНР Денис Пушилин, президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти к наступлению в Донбассе, реализовать план вторжения в ДНР и ЛНР. В субботу, 19 февраля, лидеры ДНР и ЛНР подписали указы о всеобщей мобилизации.
 
Президент России Владимир Путин в понедельник после внеочередного большого заседания Совбеза обратился к гражданам РФ и заявил, что считает необходимым принять решение незамедлительно признать суверенитет ЛНР и ДНР, поскольку те, кто встал на путь кровопролития, насилия и беззакония, не признавали и не признают никакого другого решения конфликта в Донбассе, кроме военного. Сразу после обращения президент в Кремле подписал указы о признании ЛНР и ДНР.

 

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