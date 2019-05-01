Работники карагандинского АО "Евразиан Фудс" поддержали кандидатуру от партии Nur Otan на выборы президента

Трудовой коллектив на общем собрании отметил значимость внеочередных выборов главы государства, которые состоятся 9 июня 2019 года. Промышленники призвали сограждан отнестись ответственно к будущему страны и реализовать свой гражданский долг, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.
Карагандинская индустриальная область является экономической и политической опорой страны. Трудовые достижения наших земляков вызывают гордость и служат примером для народа. Это достигнуто благодаря самоотверженному труду карагандинцев, которые во всём поддерживают политический курс партии Nur Otan и Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева", - отмечено в резолюции собрания трудового коллектива.
Работники предприятия выразили уверенность, что кандидатура, выдвинутая на выборы от партии Nur Otan, обеспечит преемственность государственной политики и дальнейшее процветание Казахстана.
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