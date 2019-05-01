Работники карагандинского АО "Евразиан Фудс" поддержали кандидатуру от партии Nur Otan на выборы президента

Караганда. 30 апреля. Kazakhstan Today - В Караганде работники предприятия пищевой промышленности АО "Евразиан Фудс" выразили поддержку выдвижению кандидатуры от партии Nur Otan на выборы президента РК, передает Kazakhstan Today.

Трудовой коллектив на общем собрании отметил значимость внеочередных выборов главы государства, которые состоятся 9 июня 2019 года. Промышленники призвали сограждан отнестись ответственно к будущему страны и реализовать свой гражданский долг, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

Карагандинская индустриальная область является экономической и политической опорой страны. Трудовые достижения наших земляков вызывают гордость и служат примером для народа. Это достигнуто благодаря самоотверженному труду карагандинцев, которые во всём поддерживают политический курс партии Nur Otan и Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева", - отмечено в резолюции собрания трудового коллектива.

Работники предприятия выразили уверенность, что кандидатура, выдвинутая на выборы от партии Nur Otan, обеспечит преемственность государственной политики и дальнейшее процветание Казахстана.

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