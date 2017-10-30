Ратификация Таможенного кодекса поможет справиться с шалостями на границах ЕАЭС

Астана. 30 октября. Kazakhstan Today - Ратификация Таможенного кодекса поможет справиться с шалостями на границе. Об этом заявил зампред Комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий после встречи комитетов мажилиса и Госдумы в Астане, передает Kazakhstan Today.

"Новый Таможенный кодекс обязан внести четкую регламентацию в работу всех государств-участников данного соглашения. Российская Федерация по предложению президента России Владимира Путина несколько дней назад ратифицировала данный таможенный кодекс. На сегодня в парламенте Казахстана данный Таможенный кодекс на ратификации. Казахстан также в ближайшие дни ратифицирует, Белоруссия уже ратифицировала", - цитирует Водолацкого портал strategy2050.kz

При этом зампред комитета Госдумы отметил, что Таможенный кодекс вводит в действие 32-статью Договора о ЕАЭС, которая поможет урегулировать спорные вопросы на границах Союза.

"Как раз все нюансы, которые происходят на границе Киргизии с Казахстаном и другие вопросы, связанные с перемещением товаров третьих стран, будут урегулированы. В таможенном кодексе четко определены приоритет наших стран в решении вопросов электронного сопровождения товаров, в том числе и товаров культурного наследия. Спекуляции по этой теме будет положен конец. Потому что каждая сторона должна будет честно вести торговые отношения, так как принятие данного Таможенного кодекса предусматривают не только взаимовыгодные торговые отношения, но и порядочность при проведении данных операций. Таможенный кодекс затрагивает жизнь каждого человека, живущего на территории ЕАЭС", - подчеркнул он.

По словам Водолацкого, в ближайший месяц все парламенты стран-участниц союза ратифицируют Таможенный кодекс, так как он вступает в силу с 1 января 2018 года.

"Мы не должны зависеть от серых схем. Мы работаем честно и на доверии. Если одна страна начнет, так скажем, шалить в этом направлении, то будут приняты репрессивные меры, которые намного уменьшат негативные моменты, происходящие на наших границах. Это не только Киргизия и Казахстан, мы с вами прекрасно видели, что происходило на границах России и Белоруссии, когда были введены санкции в отношении РФ, когда появились те продукты под брендом Белоруссии, которые никогда там не производились", - заключил спикер.

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