Разработанная Елбасы модель мира получила мировое признание - Токаев

Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Разработанная Елбасы модель мира и общественного согласия получила мировое признание. Об этом сегодня после церемонии принесения присяги народу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.

"Прочный мир, национальное единство в девятой в мире по территории стране является важнейшим фактором обеспечения международной стабильности и безопасности. Еще на заре независимости был создан уникальный институт - Ассамблея народа Казахстана", - сказал Токаев.

Он подчеркнул, что исторический синтез на перекрестке мировых религий, языков, культур и традиций сформировало в Казахстане общество, в котором мир и согласие стали неотъемлемой частью нашей политической культуры.

"Разработанная Елбасы модель мира и общественного согласия получила мировое признание как эталон гармоничного развития общества.

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