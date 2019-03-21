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Разработанная Елбасы модель мира получила мировое признание - Токаев

20.03.2019, 12:26 6292
Разработанная Елбасы модель мира получила мировое признание - Токаев
Астана. 20 марта. Kazakhstan Today - Разработанная Елбасы модель мира и общественного согласия получила мировое признание. Об этом сегодня после церемонии принесения присяги народу заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства.
 
"Прочный мир, национальное единство в девятой в мире по территории стране является важнейшим фактором обеспечения международной стабильности и безопасности. Еще на заре независимости был создан уникальный институт - Ассамблея народа Казахстана", - сказал Токаев.
 
Он подчеркнул, что исторический синтез на перекрестке мировых религий, языков, культур и традиций сформировало в Казахстане общество, в котором мир и согласие стали неотъемлемой частью нашей политической культуры. 
 
"Разработанная Елбасы модель мира и общественного согласия получила мировое признание как эталон гармоничного развития общества. 
 

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