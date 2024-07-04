Развитие международных транспортных коридоров обсудил Сагинтаев с генсеком ШОС Чжан Мином

Глава коллегии ЕЭК предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран - участниц ШОС и совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС

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Астана. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев и генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Чжан Мин обсудили перспективы сотрудничества стран Евразийского экономического союза и ШОС в рамках меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС.





Сагинтаев предложил подписать документ на полях Евразийского экономического форума, который пройдет осенью этого года в Армении. Он также подчеркнул заинтересованность государств ЕАЭС в развитии международных транспортных коридоров, мультимодальных и контейнерных перевозок, цифровизации грузоперевозок в регионе и предложил провести в ближайшее время совместное совещание министров транспорта стран - участниц ШОС и совета руководителей уполномоченных органов в области транспорта государств ЕАЭС.





Стороны также рассмотрели инициативу ЕЭК о проведении в штаб-квартире ШОС "дней ЕАЭС".





Это мероприятие, безусловно, привлечет внимание представителей бизнес-сообщества. Уверен, что обмен опытом и лучшими практиками будет способствовать развитию торгово-экономического сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул Сагинтаев.





В свою очередь Чжан Мин отметил, что фактор взаимодействия ШОС и ЕАЭС становится все более весомым в современной мировой архитектуре. Диалог интеграций с акцентом на обмен практическим опытом по экономическим вопросам призван обеспечить комфортные и предсказуемые условия для развития Большой Евразии.