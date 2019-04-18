Реализацию поручений Назарбаева обсудили на конференции Шымкентского филиала партии Nur Otan

Шымкент. 17 апреля. Kazakhstan Today - Реализацию поручений председателя партии Nur Otan Нурсултана Назарбаева обсудили в Шымкенте на внеочередной ХХХVІІ Конференции филиала партии, передает Kazakhstan Today.

В ходе конференции заместитель акима Шымкента Гульнар Курманбекова доложила о ходе реализации поручений Нурсултана Назарбаева, данных на очередном 18 съезде партии. В частности, в городе реализуются партийные проекты "Халыкка комек", "Кутты мекен" и "Бакытты отбасы".

В рамках проекта партии "Бакытты отбасы" на сегодняшний день проведена разъяснительная работа 32 559 гражданам, из них зарегистрировано 17 582 обращения. Также ведется работа по разработке социальной карты населения города, на сегодняшний день в информационную систему "е-Халык" вошло 21 081 семья (75 725 человек)", - сообщила Гульнар Курманбекова.

По информации пресс-службы городского филиала партии Nur Otan, в настоящее время в Шымкенте в рамках проекта "Кутты мекен" ведется строительство 132 многоэтажных жилых домов на 6513 квартир. Завершено строительство 10 жилых домов на 540 квартир, вручение ключей запланировано на май. В том числе 177 квартир получат многодетные семьи. В результате в этом году 1368 социально-уязвимых и молодых семей (342 квартиры) получат жилье.

Также на конференции выступили представители общественности, которые высказали предложения по реализации в Шымкенте поручений председателя партии Nur Otan.

Итоги конференции подвел аким города, председатель филиала партии Габидулла Абдрахимов, дав ряд конкретных поручений партийному активу.

Также на конференции партийцы избрали 30 делегатов на внеочередной ХІХ Съезд партии Nur Otan, который состоится 23 апреля в Астане. Среди делегатов известные общественные деятели, спортсмены, ветераны партии, лидеры общественного мнения, председатели первичек и активные жасотановцы.

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