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Региональную безопасность обсудили министры обороны стран ОДКБ

27.04.2021 10558
ДУШАНБЕ. 27 АПРЕЛЯ - В Душанбе состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Накануне на встречу министров в Душанбе прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.
 

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

 

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