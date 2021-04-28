Региональную безопасность обсудили министры обороны стран ОДКБ

ДУШАНБЕ. 27 АПРЕЛЯ - В Душанбе состоялась встреча президента Таджикистана Эмомали Рахмона с главами военных ведомств государств Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Накануне на встречу министров в Душанбе прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе встречи были обсуждены вопросы региональной безопасности и сотрудничества в рамках работы Совета министров обороны ОДКБ", - сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

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