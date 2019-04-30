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Решение о транзите власти не должно вызывать никаких сомнений - Назарбаев

29.04.2019, 18:10 6616
Решение о транзите власти не должно вызывать никаких сомнений - Назарбаев
Нур-Султан. 29 апреля. Kazakhstan Today - Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев заявил, что его решение о сложении президентских полномочий было необходимо для транзита власти и сохранения стабильности в стране, и оно не должно вызывать никаких сомнений. Об этом Елбасы заявил на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, передает Kazakhstan Today.
 

Нынешняя сессия совпала с важным периодом в жизни страны. Как известно, в марте я принял историческое решение о сложении полномочий президента страны. Около 30 лет я возглавляю Казахстан. Этот шаг мной был сделан для того, чтобы обеспечить дальнейшие развитие Казахстана, спокойный транзит власти и помочь новому поколению руководителей встать на ноги, вести страну к развитию", - цитирует Назарбаева Kazpravda.kz

 
Елбасы подчеркнул, что этот шаг был поддержан лидерами многих стран мира. 
 
"Мы знаем, время неумолимо, все меняется, и мы должны меняться. Я принял такое непростое решение после долгих раздумий и хочу, чтобы у вас сомнений не было по этому поводу", - сказал Нурсултан Назарбаев. 
 
Елбасы также обратился ко всем казахстанцам с призывом принять участие в выборах и избрать президента Казахстана.
 
Напомним, внеочередные выборы президента Казахстана назначены на 9 июня 2019 года. До избрания нового главы государства Казахстан возглавляет бывший председатель сената парламента Касым-Жомарт Токаев.
 

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