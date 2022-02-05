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РФ и КНР выступили против политизации борьбы с терроризмом

04.02.2022, 16:50 2701
ПЕКИН. 4 ФЕВРАЛЯ - Россия и Китай выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Текст соответствующего заявления о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии опубликован на сайте Кремля, сообщает РИА Новости.
 

Стороны осуждают терроризм в любых его проявлениях, продвигают идею формирования единого глобального антитеррористического фронта при центральной роли ООН, выступают за укрепление политической координации и конструктивного взаимодействия в области многосторонних усилий по борьбе с терроризмом. Стороны выступают против политизации вопросов борьбы с терроризмом и превращения их в инструментарий политики двойных стандартов, осуждают практику вмешательства во внутренние дела других государств в геополитических целях за счет использования террористических и экстремистских группировок, равно как и под флагом борьбы с международным терроризмом и экстремизмом", - говорится в заявлении.

 
 

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МИД РК прокомментировал обращение Human Rights Watch по событиям трагического января

03.02.2022, 13:22 7056
МИД РК прокомментировал обращение Human Rights Watch по событиям трагического января
НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан прокомментировали обращение Human Rights Watch по событиям "Трагического января", в котором сообщалось о случаях чрезмерного применения силы правоохранительными органами в ходе январских событий и других нарушениях в отношении задержанных лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республика Казахстан осуждает возможные случаи диспропорционального применения силы, незаконных задержаний, пыток и жестокого обращения с задержанными лицами. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно заявлял, что расследование вооружённых беспорядков должно быть беспристрастным и проводиться в рамках закона. Строгое соблюдение прав задержанных лиц и справедливое судебное разбирательство должно быть непреложным требованием. Глава государства призвал Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел при проведении следственных мероприятий обеспечить соблюдение Конституции и Уголовно-процессуального кодекса страны, которые запрещают применение пыток и иное жестокое обращение", - заявили в пресс-службе МИД РК.

 
По данным ведомства, любая информация о незаконном задержании и жестоком обращении с задержанными будет тщательно расследована. 
 

Следственные органы проверяют все поступающие факты нарушений. В целях беспрепятственного и оперативного получения гражданами необходимой информации и подачи жалоб, в том числе на действия сотрудников полиции, открыта "горячая линия". По данным Генеральной прокуратуры РК, на сегодня по жалобам граждан на недозволенные методы ведения следствия и нарушения их прав правоохранительными органами всего расследуется 98 уголовных дел. Генеральная прокуратура и другие следственные органы РК готовы и настроены предметно рассматривать каждый отдельный случай, поднимаемый казахстанской и международной общественностью", - подчеркнули в министерстве.

 
В ведомстве отметили, что для мониторинга соблюдения прав задержанных Уполномоченному по правам человека Эльвире Азимовой, членам Национального превентивного механизма по предотвращению пыток (НПМ) и Национального совета общественного доверия предоставлен доступ в учреждения пенитенциарной системы.
 
Региональные группы НПМ провели 97 независимых мониторингов в 83 закрытых учреждениях в 16 регионах Казахстана. На имя Омбудсмена по правам человека поступило 48 обращений граждан о нарушениях их прав, которые находятся в процессе рассмотрения. Кроме того, по предложению региональных групп обеспечен доступ адвокатов и гражданских медиков к задержанным и арестованным. 
 
Кроме того, авторитетные представители гражданского общества, включая правозащитников и юристов, создали общественные комиссии по расследованию январских событий.
 

Казахстан привержен всем своим обязательствам в области защиты прав человека и готов к открытому диалогу и сотрудничеству с международными неправительственными организациями. В частности, достигнута договорённость о проведении встречи министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди с исполнительным директором Human Rights Watch Кеннетом Ротом. Республика Казахстан также продолжает активное взаимодействие с органами и механизмами ООН в области прав человека", - добавили в пресс-службе.


 

Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие

02.02.2022, 20:23 11141
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Состоялся телефонный разговор президента Касым-Жомарта Токаева с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Главы государств в ходе беседы, состоявшейся по инициативе иранской стороны, обсудили нынешнее состояние двусторонних связей и их перспективы, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Президенты отметили, что за 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами достигнуты заметные успехи в различных сферах сотрудничества. В то же время лидеры Казахстана и Ирана считают необходимым наращивать усилия для дальнейшего укрепления связей в торгово-экономической и других областях взаимодействия.
 
Касым-Жомарт Токаев поблагодарил Ибрагима Раиси и иранский народ за проявленное сочувствие в связи с событиями "трагического января".
 
Глава государства заявил, что ситуация в нашей стране стабилизировалась, приняты меры по реализации новой стратегии социально-экономических преобразований. По словам Касым-Жомарта Токаева, народ Казахстана с уверенностью смотрит в будущее.
 

Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan

02.02.2022, 16:05 13721
Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan
Фото: twitter/Nur Otan
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Бауыржан Байбек покинул пост первого заместителя председателя партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Считаю, что у Nur Otan сегодня есть все необходимое - люди, опыт, ресурсы и инфраструктура для обеспечения широкой общественно-политической поддержки намеченным системным реформам президента страны. Перед Nur Otan поставлены совершенно новые задачи, требующие свежих подходов и взглядов. Поэтому я подал соответствующее заявление об освобождении от занимаемой должности председателю партии Касым-Жомарту Кемелевичу Токаеву. Сегодня оно было удовлетворено", - написал Байбек на своей странице в Facebook.

 
Он отметил, что более 20 лет проработал на государственной и партийной службе: дважды, в общей сложности почти 6 лет, - первым заместителем председателя Nur Otan, порядка 3 лет - заместителем руководителя администрации президента, 4 года - акимом города Алматы.
 

Считаю, что в это судьбоносное для нашей страны время каждый гражданин, независимо от своих взглядов и убеждений, должен сплотиться вокруг Главы государства, поддержать курс важных социально-экономических и политических реформ во имя процветания Независимого Казахстана и достойного будущего наших детей! Убежден, что Nur Otan сможет внести свой вклад в эту работу", - сообщил Байбек.

 
Напомним, на прошлой неделе на XXI Съезде Nur Otan председателем партии избран глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев.
 

Кошанов: мажилис станет более открытым к запросам общества

02.02.2022, 10:33 15711
Кошанов: мажилис станет более открытым к запросам общества
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Новоизбранный спикер мажилиса Ерлан Кошанов рассказал о курсе работы палаты, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мажилис как демократический институт станет более открытым к запросам общества. Важно внимательно относиться ко всем альтернативным мнениям… Мы будем поддерживать конуренцию идей и конструктивную дискуссию", - отметил спикер палаты. 

 
Кошанов напомнил, что после трагических январских событий глава государства заявил о необходимости трансформации взаимоотношений между государством и обществом.
 

Мы должны обеспечить планомерную, вдумчивую и качественную законодательную поддержку курса главы государства на строительство нового Казахстана. Для этого мы должны осуществить перезагрузку своей деятельности", - сказал Ерлан Кошанов.

 
Он отметил, что первоочередной задачей для палаты должна быть работа с законопроектами, направленными на улучшение благосостояния населения.
 

Вся законотворческая работа мажилиса будет проходить в режиме открытости при конструктивном взаимодействии как с представителями гражданского общества, так и со СМИ", - добавил он.


 

Казахстан представит мировому сообществу результаты расследования январских событий

01.02.2022, 18:16 21426
Казахстан представит мировому сообществу результаты расследования январских событий
Фото: facebook/Салтанат Ташимова
БРЮССЕЛЬ, 1 ФЕВРАЛЯ - Посол Казахстана в Бельгии Маргулан Баймухан встретился со специальным представителем генерального секретаря НАТО по Кавказу и Центральной Азии Хавьером Коломиной, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Казахстанский дипломат подробно информировал Коломину о причинах и последствиях недавних событий в Казахстане, а также о мерах, принятых государством по обеспечению безопасности населения и восстановлению нормальной жизнедеятельности в стране. Отмечалось, что власти Казахстана проводят тщательное и полноценное расследование, результаты которого будут представлены мировому сообществу", - сообщает пресс-служба МИД РК.

 
В ходе беседы специальный представитель выразил соболезнования по погибшим в ходе беспорядков в Казахстане. 
 
Стороны также обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в рамках концепции "Один партнер - один план" и актуальные вопросы глобальной и региональной безопасности, включая ситуацию в Афганистане.

 

Казахстан намерен открыть в Москве постоянное представительство при ОДКБ

01.02.2022, 11:41 23721
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Казахстан намерен открыть постоянное представительство при Организации договора о коллективной безопасности в Москве, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий проект указа президента РК размещен на сайте "Открытые НПА".
 

Постановляю открыть в городе Москве (Российская Федерация) постоянное представительство Республики Казахстан при ОДКБ", - говорится в проекте документа.

 
Согласно пояснительной записке к указу, он разработан с целью приведения статуса полномочного представителя Казахстана в постоянном совете при организации в соответствие с нормативной правовой базой ОДКБ и законодательством республики в сфере дипломатической службы.
 
Проект указа находится на общественном обсуждении до 15 февраля.
 

Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом мажилиса

01.02.2022, 09:59 25161
Ерлан Кошанов зарегистрирован депутатом мажилиса
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан постановила передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента Республики Казахстан члену общественного объединения "Партия Nur Otan" Ерлану Кошанову, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Зарегистрировать Кошанова Ерлана Жакановича депутатом мажилиса парламента Республики Казахстан. Вручить Кошанову Ерлану Жакановичу соответствующее удостоверение и нагрудный знак установленного образца", - постановил ЦИК.

 
Ранее сообщалось, что в состав Бюро политического совета партии Nur Otan вошел Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель администрации президента Республики Казахстан. 
 
Кошанов Ерлан Жаканович родился 14 августа 1962 года.
 
Окончил Джезказганский филиал Карагандинского политехнического института (1984), Высшую коммерческую школу при Академии внешней торговли СССР (1991), Казахскую государственную академию управления (1999).
 
Трудовой стаж:
 
Слесарь, мастер обогатительной фабрики НПО "Джезказганцветмет" (1986-1988);
 
Инструктор, заведующий отделом Джезказганского обкома ЛКСМК (1988-1990);
 
Ведущий, главный специалист, начальник отдела, заместитель председателя, председатель Жезказганского областного комитета по ВЭС (1990-1995);
 
Представитель правительства Республики Казахстан в парламенте Республики Казахстан (02.1999-06.2003);
 
Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (10.2001-06.2003);
 
Вице-министр транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (06.2003-02.2006);
 
Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (02.2006-03.2007);
 
Заместитель руководителя канцелярии премьер-министра - представитель правительства в мажилисе, парламенте (2007-02.2012);
 
Руководитель канцелярии премьер-министра Республики Казахстан (02.02.2012-03.2017);
 
Аким Карагандинской области (14.03.2017, полномочия продлены с 17.06.2019-09.2019);
 
Руководитель администрации президента Республики Казахстан (с 18.09.2019)
 
Прочие должности:
 
Член совета директоров АО "Инвестиционный фонд Казахстана" (08.2004);
 
Председатель совета директоров АО "Международный аэропорт Астана" (11.2005);
 
Член Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при президенте Республики Казахстан (17.04.2017-28.10.2019);
 
Член Высшего совета при президенте Республики Казахстан по реформам (с 14.09.2020)
 
Выборные должности, депутатство:
 
Депутат сената парламента Республики Казахстан, член Комитета по международным делам, обороне и безопасности (01.1996-02.1999);
 
Кандидат в депутаты мажилиса парламента Республики Казахстан V созыва по партийному списку Народно-Демократической партии "Нур Отан" (07.12.2011, 03.02.2016, с 04.12.2020).

 

Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan

01.02.2022, 08:33 25636
Внесены изменения в состав Бюро политсовета Nur Otan
Фото: nurotan.kz
НУР-СУЛТАН. 1 ФЕВРАЛЯ - Постановлением политического совета партии (согласно пункту 9.4. Устава) 31 января был утвержден новый состав Бюро политического совета партии Nur Otan, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
1.        Токаев Касым-Жомарт Кемелевич - президент Республики Казахстан, председатель партии         
 
2.        Ашимбаев Маулен Сагатханулы - председатель сената парламента Республики Казахстан         
 
3.        Кошанов Ерлан Жаканович - руководитель администрации президента Республики Казахстан         
 
4.        Саиров Ерлан Бияхметович - депутат мажилиса парламента Республики Казахстан         
 
5.        Кыдырали Дархан Куандыкович - председатель правления АО "Республиканская газета "Егемен Казакстан"         
 
6.        Урисбаев Аббат Жангирханович - депутат маслихата Мангистауской области         
 
7.        Калтаева Ляззат Молдабековна - депутат сената парламента Республики Казахстан         
 
8.        Зенченко Геннадий Геннадьевич - директор КТ "Зенченко и К"        
 
9.        Паули Элина Сергеевна - заместитель директора Научно-исследовательского центра "Молодежь"        
 
Ранее сообщалось, что состав политсовета партии Nur Otan обновлен на 55%.
 
28 января решением внеочередного XXI съезда партии по предложению Елбасы - Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев единогласно избран председателем партии Nur Otan
 

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