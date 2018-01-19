Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО - Лавров

Нью-Йорк. 19 января. Kazakhstan Today - Россия не намерена присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН, передает Kazakhstan Today.

"Россия не намерена присоединяться к ДЗЯО. Исходим из того, что полная ликвидация ядерного оружия возможна только в контексте всеобщего и полного разоружения в условиях обеспечения равной и неделимой безопасности для всех, в том числе и для обладателей ядерного оружия, как это предусматривает ДНЯО (Договор о нераспространении ядерного оружия)", - заявил Лавров, текст выступления которого опубликован на сайте МИД РФ.

По мнению главы российского МИДа, в представленном к подписанию Договоре о запрещении ядерного оружия "игнорируется необходимость учета всех факторов, влияющих сегодня на стратегическую стабильность".

"Он также провоцирует глубокие разногласия между членами международного сообщества и может оказать дестабилизирующее воздействие на режим нераспространения", - сказал Лавров, подчеркнув при этом позицию России, которая разделяет задачу построения безъядерного мира. "Однако добиваться этой цели следует не такими односторонними методами, на которых основывается ДЗЯО", - отметил дипломат.

Также он назвал проблемным вопрос, касающийся Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. В числе первостепенных конкретных шагов для сохранения на текущем этапе режима ядерного нераспространения - объединение усилий в интересах обеспечения устойчивой реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.

"Иран неукоснительно придерживается своих обязательств, что регулярно подтверждает МАГАТЭ. Подавляющее большинство международного сообщества признает, что СВПД вносит осязаемый вклад в укрепление режима нераспространения и поддержание мира и безопасности. Нельзя в угоду политической конъюнктуре отдельных стран отказываться от реального достижения многосторонней дипломатии, ставшего результатом усилий не только участников самой договоренности, но и многих других, поддержавших их стран, включая Казахстан", - сказал Лавров.

По его мнению, "провал СВПД, тем более по вине одного из участников группы "5+1", станет тревожным сигналом для всей архитектуры международной безопасности, включая перспективы решения ядерной проблемы Корейского полуострова".

Кроме того, Лавров в своем выступлении затронул тему нарастающей угрозы "химического" терроризма в ближневосточном регионе, в частности, на территории Ирака и Сирии.

"Боевики не только применяют токсичные химикаты, но и располагают собственными технологическими и производственными возможностями по синтезу полноценных боевых отравляющих веществ, наладили разветвленные каналы доступа к их прекурсорам. Нельзя не учитывать и вполне реальные риски распространения "химического" терроризма за пределы Ближнего Востока, принимая во внимание, в частности, весьма значительный сегмент иностранных боевиков среди экстремистов. Прибывшие в Сирию и Ирак из-за рубежа террористы уже получили возможность приобрести практический опыт и навыки создания и применения химического оружия", - подчеркнул он.

"На протяжении последних трех лет мы неоднократно предлагали принять резолюцию СБ ООН или хотя бы заявление его председателя с осуждением конкретных актов "химического" терроризма в Сирии и Ираке. К сожалению, все наши предложения неизменно встречали жесткое сопротивление со стороны ряда наших западных коллег, которые предпочитают закрывать глаза на факты применения и даже изготовления химоружия террористами и выдвигают голословные обвинения в адрес Дамаска", - заявил Лавров.

Он призывал все государства также выполнять обязательства, вытекающие из принятой в 2004 году резолюции 1540 СБ ООН, которая предписывает всем странам принимать эффективные меры с целью недопущения попадания в руки негосударственных субъектов, включая террористов, ОМУ и любых материалов, имеющих к нему отношение.

"Нынешнее положение дел в области нераспространения и разоружения настоятельно требует совместного поиска путей преодоления нарастающих противоречий при одновременном бережном отношении к доказавшим свою эффективность механизмам сотрудничества и при дальнейшем укреплении его международно-правовых основ на базе учета интересов всех государств", - заключил глава российского МИДа.

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