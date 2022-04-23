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Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

22.04.2022, 09:34 6716
Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества
Фото: vk.com/Администрация города Байконур
МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока оценена в символический один рубль, сообщает РИА Новости.
 

Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.

 
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.
 
Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.
 

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Главы МИД Казахстана и России обсудили актуальные вопросы

22.04.2022, 20:38 4066
Фото: пресс-служба МИД РК
МОСКВА 22 АПРЕЛЯ - Состоялся рабочий визит заместителя премьер-министра - министра иностранных дел РК Мухтара Тлеуберди в Москву, в ходе которого состоялись переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в узком и расширенном составах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Стороны обсудили состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях. Состоялся обмен мнениями по широкому спектру проблем международной повестки дня, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
Особое внимание уделено практическим шагам по укреплению межрегионального и приграничного сотрудничества, взаимодействию в топливно-энергетической и космической сферах.
 
Наряду с этим главы внешнеполитических ведомств рассмотрели вопросы сотрудничества в рамках интеграционных объединений СНГ, ЕАЭС, ОДКБ, ШОС, СВМДА и ООН, обеспечения стабильности и безопасности в Центральной Азии.
 
По итогам встречи подписан план мероприятий по празднованию 30-летия установления дипломатических отношений.
 

Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля

21.04.2022, 15:04 10571
Внеочередной съезд партии AMANAT пройдет 26 апреля
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Президент РК, председатель партии AMANAT Касым-Жомарт Токаев сегодня принял решение о созыве внеочередного, XXIII съезда 26 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщил в Facebook исполнительный секретарь партии AMANAT Асхат Оралов, в съезде примут участие делегаты из всех регионов. 
 

Съезд пройдет в онлайн-формате. Центральный аппарат совместно с филиалами начал подготовительные мероприятия", - написал Оралов.

 
Кроме того, он сообщил, что в ходе съезда будет рассмотрен вопрос о присоединении политической партии Adal к партии AMANAT.
 
Ранее Токаев поручил активизировать трансформацию партии AMANAT.
 

Сенат ратифицировал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане

21.04.2022, 13:43 11456
Сенат ратифицировал соглашение о деятельности Тюркской академии в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Под председательством спикера сената Маулена Ашимбаева состоялось заседание палаты, на котором сенаторы приняли закон "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и Тюркской академией об условиях и порядке размещения Тюркской академии", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Этот закон призван регулировать работу Международной тюркской академии на территории Казахстана. В частности, местные и иностранные сотрудники академии должны будут проходить аккредитацию в Министерстве иностранных дел нашей страны. Флаги Тюркского совета и государств - членов Тюркского совета также могут быть размещены на ее зданиях и т.д.", - сообщили в сенате.

 
В целом соглашение направлено на дальнейшее укрепление сотрудничества тюркоязычных государств. Отметим, что в настоящее время членами академии являются Казахстан, Кыргызстан, Азербайджан и Турция. Венгрия имеет статус наблюдателя.
 

Международная тюркская академия играет большую роль в развитии научно-гуманитарного сотрудничества между тюркоязычными государствами. Организация также плодотворно работает в направлении изучения историко-культурного наследия братских тюркских народов. Под ее эгидой ежегодно публикуется множество значимых трудов. Поэтому важно поддерживать деятельность академии. Этот закон позволит Тюркской академии стать уникальным международным центром, координирующим научные исследования, касающиеся тюркского мира, и создает благоприятные условия для достижения этих целей", - сказал спикер палаты.

 

Назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ

21.04.2022, 12:58 11846
Назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 21 АПРЕЛЯ - Указом президента РК Касым-Жомарта Токаева назначен постоянный представитель Казахстана при ОДКБ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Марат Сыздыков назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Организации Договора о коллективной безопасности, он освобожден от должности заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан", - сообщила пресс-служба Акорды.


Жаныбек Иманалиев освобожден от должности полномочного представителя Республики Казахстан в постоянном совете при Организации Договора о коллективной безопасности.
 
Напомним, Ермухамбет Конуспаев назначен на должность заместителя министра иностранных дел Республики Казахстан.
 

Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств

19.04.2022, 13:38 16226
Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 19 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Церемония вручения верительных грамот президенту Казахстана чрезвычайными и полномочными послами 10 государств состоялась в резиденции Акорда.
 
Верительные грамоты вручили послы Кубы - Оскар Сантана Леон (с резиденцией в городе Нур-Султане), Бангладеш - Камрул Ахсан, Доминиканской Республики - Франк Ганс Данненберг Кастельянос, Аргентины - Эдуардо Антонио Зуайн, Перу - Хуан Хенаро дель Кампо Родригес, Нигерии - Якубу Сантураки Сулейман, Лаоса - Вилаван Йиапохэ, Чада - Адам Бешир Махамуд, Руанды - Фиделис Нтампака Миронко, Бенина - Акамби Андре Окунлола-Биау.
 
Поздравив послов с официальным началом дипломатической миссии в Казахстане, глава государства заверил их в полной поддержке и содействии со стороны своей администрации и казахстанского правительства в выполнении благородных обязательств в нашей стране.
 
В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что геополитическая и геоэкономическая ситуация в мире является самой сложной за три последних десятилетия. По его словам, серьезным испытанием для наших стран стала пандемия коронавируса. Наряду с этим нарастающая напряженность в международных отношениях оказывает негативное влияние на мировое развитие. В этой связи президент Казахстана высказал надежду на скорейшее и справедливое урегулирование конфликтов в соответствии с Уставом ООН.
 
Глава государства отметил, что многонациональный и многоконфессиональный Казахстан вступает в новый этап своего развития.
 

Провозгласив новую эру демократических преобразований, мы приступили к беспрецедентной децентрализации государственной власти, усиливая систему сдержек и противовесов", - сообщил он.

 
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что укрепление доверия иностранных инвесторов и торговых партнеров к экономике Казахстана является непреложным приоритетом.
 

Мое правительство сохранит приверженность открытости национальной экономики, неприкосновенности контрактов и беспощадной борьбе с коррупцией. Эти реформы представляют собой переломный момент в истории нашего народа. Мы выбираем курс на ускоренное развитие, а не на стагнацию", - заявил Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент сказал, что для построения подлинно конкурентоспособного, демократического и социального государства мы намерены развивать взаимовыгодные и дружественные отношения со всеми странами мира.
 
В завершение глава государства пожелал дипломатам успехов и передал теплые слова приветствия лидерам их стран. Он также поздравил участников церемонии со священным месяцем Рамазан, Пасхой и лаосским Новым годом.

 

Желание расширить сотрудничество с ОДКБ объяснили в Китае

16.04.2022, 21:32 21596
ПЕКИН. 16 АПРЕЛЯ - Пекин намерен продвигать сотрудничество с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) КНР Ли Чжаньшу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По его словам, в Пекине считают ОДКБ ведущим механизмом безопасности в СНГ, сообщает RT.
 

Укрепление стратегического взаимодействия непосредственно между КНР и РФ не только отвечает коренным интересам двух стран, но и привносит в мир большую стабильность", - отметил Чжаньшу. 

 
По мнению экспертов, активизация интереса Пекина к ОДКБ связана с усилившимся давлением со стороны США, в связи с чем руководство Китая хочет повысить уровень координации с организацией.
 
Чжаньшу подчеркнул, что взаимодействие с ОДКБ будет происходить в гибком формате для совместной защиты региональной безопасности и стабильности. 
 
Китайский политик также отметил всеобъемлющее стратегическое взаимодействие непосредственно между РФ и КНР. 
 

Укрепление этих связей не только отвечает коренным интересам двух стран, но и будет привносить в мир больше стабильности и определенности", - выразил уверенность Чжаньшу. 

 
По его мнению, сегодня на фоне колоссальных перемен в мире открываются новые возможности в развитии двух государств.
 

Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР

15.04.2022, 16:20 25486
Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе беседы президент акцентировал внимание на вопросах дальнейшего укрепления всестороннего стратегического партнерства с Китайской Народной Республикой, сообщила пресс-служба Акорды.
 
Особое внимание было обращено на необходимость реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, в том числе в ходе визита главы государства в Пекин в феврале 2022 года.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил важность развития транзитно-транспортного взаимодействия, прорывных инвестиционных проектов в ключевых секторах экономики, а также расширения контактов в сфере культурно-гуманитарного сотрудничества.
 
К числу важных направлений работы вновь назначенного посла были также отнесены вопросы укрепления контактов в международном и региональном измерениях, включая площадки ШОС и СВМДА.
 

Токаев пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Казахстан

15.04.2022, 15:53 24571
Токаев пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Казахстан
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 15 АПРЕЛЯ - Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор с наследным принцем Королевства Саудовская Аравия Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Президент и наследный принц отметили благоприятные перспективы развития сотрудничества между двумя государствами, уделив особое внимание активизации торгово-экономических и инвестиционных связей", - сообщает Акорда.

 
Лидеры считают важным усилить политические и экономические связи между двумя государствами.
 
Касым-Жомарт Токаев заявил о хороших возможностях в таких сферах, как нефтехимия, сельское хозяйство, энергетика, финансовые услуги, туризм.
 
Лидер Казахстана подтвердил свое приглашение Мухаммеду бен Салману Аль Сауду совершить визит в Казахстан, которое было с благодарностью принято.
 
Собеседники также обменялись поздравлениями по случаю священного месяца Рамазан.
 

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