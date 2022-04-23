Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого на Байконуре имущества

Фото: vk.com/Администрация города Байконур

МОСКВА. 22 АПРЕЛЯ - Россия начала передачу Казахстану неиспользуемого имущества на Байконуре, первым будет собранный еще в 90-х годах и так и не запущенный на орбиту спутник "Экран-М" и комплектующие к нему, соответствующее распоряжение правительства РФ опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В перечне две позиции - сам спутник "Экран-М" с комплектующими и составными частями, а также сборочно-защитный блок, его комплектующие и приспособления. Стоимость как спутника, так и блока оценена в символический один рубль, сообщает РИА Новости

Принять предложение Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" о безвозмездной передаче движимого имущества из федеральной собственности в государственную собственность Республики Казахстан по перечню согласно предложению", - говорится в документе.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что Россия собирается вывести из аренды 16 объектов космодрома Байконур, они будут переданы Казахстану до конца 2022 года. В частности, в течение первой половины 2022 года Казахстану могут быть переданы не использовавшийся ранее телекоммуникационный спутник "Экран-М" и три технологические системы на Байконуре в рамках запланированного ранее вывода из аренды неиспользующихся объектов космодрома.

Первый спутник "Экран-М" был запущен на геостационарную орбиту в 1987 году. Назначение аппарата - организация прямого телевизионного вещания для регионов Сибири и Дальнего Востока. Последний такой же аппарат отправили в космос в 2001 году.