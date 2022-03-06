Американский военный эксперт спрогнозировал сроки окончания спецоперации на Украине

МОСКВА. 5 МАРТА - Около десяти дней потребуется России, чтобы завершить военную спецоперацию на Украине, заявил отставной полковник армии США Дуглас Макгрегор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По его словам, в первые дни спецоперации российские силы "были слишком деликатными". Теперь они действуют иначе, и всё будет закончено в течение десяти дней, сказал Макгрегор в эфире телеканала Fox business, сообщает ИА REGNUM.

Вопрос заключается в том, как поступит президент Украины Владимир Зеленский. Россия четко заявила, что Украина должна быть нейтральной страной. Если бы Зеленский принял это условие, российские войска остались бы у границ, считает полковник в отставке.

Восточная часть страны - под контролем РФ, но войска не захватывают территории, а разгоняют украинские войска, отметил Макгрегор. Зеленский, по его мнению, марионетка. Своих граждан он подвергает ненужному риску.

Нейтральная Украина - это так же хорошо для нас, как и для России. Это создало бы буфер, которого откровенно хотят обе страны", - подчеркнул отставной американский полковник.



