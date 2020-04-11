Российская сторона считает сделку ОПЕК+ состоявшейся

Москва. 10 апреля. Kazakhstan Today - Российская сторона считает сделку ОПЕК+ о сокращении добычи нефти состоявшейся. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Kazakhstan Today.

Безусловно", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, считают ли в Кремле новую сделку ОПЕК+ состоявшейся, пишет ТАСС .

Президент России Владимир Путин положительно оценивает договоренности по нефти в формате ОПЕК+, добавил Песков. Кремль приветствует присоединение Мексики к итоговому документу, который окажет позитивное влияние на мировой рынок.

Президент Путин очень положительно оценивает согласованный документ, который стал компромиссом 22 стран, принимавших участие в [в переговорах]", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что Москва также позитивно оценивает "конструктивную позицию, которую заняла мексиканская сторона".

Сейчас можно говорить о компромиссе всех 23 стран-участниц, убеждены, что это окажет позитивное влияние, стабилизирующее влияние на мировые рынки энергоносителей", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что в ходе переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом он договорился о снижении добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки в рамках сделки ОПЕК+. По его словам, от Мексики требовали такого же сокращения, как от Саудовской Аравии, как от России, около 23% добычи, но для латиноамериканской страны "это слишком сложно".

С нами связался президент Трамп, я поговорил с ним, и было достигнуто соглашение о снижении на 100 тыс. баррелей [в сутки]. США обязуются снизить свою добычу дополнительно на 250 тыс. [баррелей в сутки], чтобы компенсировать [менее значительное, чем предполагалось, снижение добычи со стороны] Мексики", - пояснил Лопес Обрадор.

По данным ТАСС , виртуальная встреча стран ОПЕК+, затянувшаяся на 10 часов с вечера четверга до раннего утра пятницы, завершилась соглашением большинства. Главным образом, договориться удалось России и Саудовской Аравии, которые снизят добычу на 23% до одинакового уровня - 8,5 млн баррелей в сутки.

Всего страны альянса закрепили узы ограничений до конца апреля 2022 года.

В целом страны ОПЕК+, как и ожидалось, снизят добычу на 10 млн баррелей в сутки в течение мая - июня. Затем с июля по декабрь включительно суммарный объем сокращения снижается до 8 млн баррелей в сутки, а с января 2021 до конца апреля 2022 года - до 6 млн баррелей в сутки. Для всех участников (за исключением России и Саудовской Аравии) уровень отсечения добычи определяется октябрем 2018 года. Размер квот пропорционален для всех - 23% от базового уровня.

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