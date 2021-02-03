Российский сенатор считает, что США попытаются оторвать Казахстан от России

Москва. 2 февраля. Kazakhstan Today - В интервью " Вечерней Москве " председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ, ведущий специалист по внешней политике Алексей Пушков высказал мнение о том, что США при Джозефе Байдене сделают ставку на активизацию усилий по отрыву постсоветских республик от России, передает Kazakhstan Today.

Отвечая на вопрос, нет ли у него ощущения, что Россия теряет постсоветское пространство, учитывая Майдан на Украине, смену власти в Молдавии, прозападный режим в Грузии, протесты в Белоруссии, Пушков отметил, что конкуренция на постсоветском пространстве усиливается.

Давайте по порядку. Да, нельзя не признать, что Майдан на Украине и переход страны в стан наших геополитических и идейных противников стали серьезным ударом по позициям России на постсоветском пространстве. В Грузии нет принципиальных изменений. В Молдавии произошла смена президента: вместо Додона, позитивно относящегося к России, пришла откровенно прозападная Санду, которая уже начала разыгрывать антироссийскую карту. Хотя все же изменения там не такие драматичные, как после госпереворота на Украине. Но вы правы: конкуренция на постсоветском пространстве усиливается. Если для Трампа оно не представляло большого интереса, то администрация Байдена, как представляется, сделает ставку на активизацию американских усилий по отрыву постсоветских республик от России", - считает он.

Он уточнил, что речь идет о Белоруссии, Узбекистане, Армении и Казахстане.





Они будут в центре внимания Соединенных Штатов. Можно предположить, что будет усилено военное сотрудничество с Киевом. Украина может получить от США наступательное вооружение, на ее территории могут появиться военно-морские базы США. Вашингтон будет активно интегрировать Киев в западные военные структуры, пытаясь превратить его в неофициального члена НАТО. Эта линия представляет для нас серьезный вызов, меняет диспозицию, которая была на карте Европы до 2014 года, и ставит перед нами качественно новые задачи по сохранению нашего влияния в странах, являющихся нашими союзниками. Намерение Штатов при Байдене перенести соперничество с Россией на постсоветское пространство может стать новым фактором обострения наших отношений с США. Нам следует из этого также сделать необходимые выводы", - заключил сенатор.

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