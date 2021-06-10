Российский журналист посвятил передачу двухлетию президентства Токаева

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Известный российский журналист, международный обозреватель, историк Леонид Млечин на своем YouTube-канале опубликовал авторскую передачу, посвященную двухлетию президентства главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
В документальном проекте "Казахстан между Россией и Китаем. 2 года президента Токаева" автор делится своим видением политического курса руководителя Казахстана. Автор не только подробно рассказывает о реформах, инициированных Касым-Жомартом Токаевым, но и делится личными впечатлениями о встречах с президентом", - написал на своей странице в Фейсбуке пресс-секретарь главы государства Берик Уали.
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