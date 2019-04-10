С объявления внеочередных выборов президента РК началась политическая реформа

Алматы. 9 апреля. Kazakhstan Today - Директор ОФ "Информационно-ресурсный центр", секретарь Общественного совета Алматы Алтынай Кобеева прокомментировала решение главы президента о проведении внеочередных выборов главы государства, передает Kazakhstan Today.

Кобеева отмечает, что глава государства в качестве особого направления политики государства ставит вопрос формирования эффективной обратной связи с гражданским обществом.

Для нас очень важным является знать и своевременно реагировать на социальное самочувствие людей. Для меня, как представителя неправительственного сектора, важно понимание мнения гражданского общества. Политическая реформа Казахстана началась с объявления внеочередных выборов президента Республики Казахстан. День выборов обозначен 9 июня 2019 года. Пока неизвестно, какие кандидаты пойдут на выборы, но однозначно, как сообщил в своем выступлении Касым-Жомарт Токаев, выборы будут открытыми и прозрачными", - сказала Алтынай Кобеева.

Она считает, что данное политическое решение принято в целях снятия неопределенности в гражданском сообществе, обеспечения стабильного развития страны, через процедуры выборов политическая ситуация в обществе нормализуется.

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