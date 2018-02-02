Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Санкции США против России не касаются Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил посол США в РК Джордж Крол на заседании круглого стола в посольстве США, санкции, которые касаются России, не коснутся Казахстана.

Он отметил, что есть опасения влияния санкций на экономику Казахстана. "Есть определенная озабоченность по этому поводу, и мы договорились контактировать с казахстанскими партнерами по этому вопросу", - сказал посол.

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