Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
2 февраля 2018
  • 22
  • :
  • 26
Все области
-7º Туман
днем 10º    ночью -4º
17:00
.
Aнонс

Санкции США против России не касаются Казахстана02.02.2018
  • Фото: unian.info
Политика  13:09

Астана. 2 февраля. Kazakhstan Today - Санкции США против России не касаются Казахстана, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил посол США в РК Джордж Крол на заседании круглого стола в посольстве США, санкции, которые касаются России, не коснутся Казахстана.

Он отметил, что есть опасения влияния санкций на экономику Казахстана. "Есть определенная озабоченность по этому поводу, и мы договорились контактировать с казахстанскими партнерами по этому вопросу", - сказал посол.
Просмотров: 9076
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
02.02.2018   19:26
Страны ЕАЭС заключили Соглашение о маркировке товаров
02.02.2018   14:39
Фото: http://www.kazpravda.kz
В РК предлагается ввести Административный процедурно-процессуальный кодекс
02.02.2018   14:27
Фото: arnapress.kz
Посол США в РК прокомментировал возможность введения безвизового режима между Казахстаном и США
02.02.2018   14:04
Премьер-министр Беларуси предложил разработать программу цифровой трансформации ЕАЭС
02.02.2018   13:14
Наличие общего рынка в рамках ЕАЭС требует выработки совместных подходов и мер в вопросах цифровизации
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today