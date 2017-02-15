Санкции за нарушение перемирия обсудят на встрече по Сирии в Астане

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Санкции за нарушение перемирия обсудят на встрече по Сирии в Астане14.02.2017
Политика  15:20

Астана. 14 февраля. Kazakhstan Today - Участники очередной встречи по Сирии в Астане будут обсуждать мониторинг нарушений режима прекращения огня и санкции в отношении его нарушителей, сообщил журналистам глава Министерства иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

"В частности, идет речь о механизме фиксации нарушений режима прекращения боевых действий, а также о режиме применения санкций в отношении нарушителей режима прекращения боевых действий", - уточнил Абдрахманов, передает Kazakhstan Today.

"По информации от стран-гарантов (РФ, Турция и Иран), они собираются здесь принять документ о создании оперативной группы по наблюдению за режимом прекращения боевых действий", - сказал министр.

Он также сообщил, что "турецкая сторона скоро предоставит информацию о составе своей делегации" и что МИД Казахстана "ждет от турецкой стороны информацию об участии делегации вооруженной сирийской оппозиции".

Глава казахстанского внешнеполитического ведомства отметил, что ООН будет представлена на переговорах пятью представителями. "На данный момент по ООН у меня информация, что будет пять представителей", - сказал он.

По словам Абдрахманова, информации об участии представителей США у него в настоящее время нет. "По США еще информация не поступала", - отметил он.

Абдрахманов подтвердил, что "на данный момент уже прибыли делегация РФ, сирийская правительственная делегация, ожидается прибытие делегации Ирана и Иордании".

Переговоры в Астане состоятся, как и в прошлый раз, в отеле Rixos, сказал Абдрахманов. Говоря о формате проведения встречи, министр предположил, что будет выбран такой же, как и во время первой встречи, то есть будут проводиться двухсторонние и многосторонние переговоры. При этом он отметил, что астанинский процесс представляет собой "серьезный, подготовительный этап к возобновлению женевских переговоров".

6 февраля в Астане прошло первое заседание совместной оперативной группы по мониторингу режима прекращения огня в Сирии с участием экспертов России, Турции, Ирана, а также ООН и Иордании. Группа была сформирована по итогам конференции по сирийскому урегулированию, прошедшей 23-24 января в столице Казахстана. Следующая встреча совместной оперативной группы запланирована на 15-16 февраля, информирует ТАСС.
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