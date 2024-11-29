Сегодня в Астане состоится саммит ОДКБ

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Астана. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 28 ноября в Астане состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в рамках которого пройдут заседания Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности.





В мероприятии примут участие президенты Казахстана Касым-Жомарт Токаев, России Владимир Путин, Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон.





Также в мероприятиях примут участие генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов и начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.





Предусмотрен обмен мнениями о военно-политической обстановке в регионах коллективной безопасности, обсуждение итогов сотрудничества в рамках ОДКБ и перспектив дальнейшего развития системы коллективной безопасности. Отдельное внимание будет уделено вопросам подготовки к совместному празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - сообщили в ОДКБ.





Планируется, что Кыргызская Республика проинформирует о приоритетах своего председательства в Организации в 2025 году.





Напомним, жителей столицы предупредили о временных ограничениях на передвижение транспорта на отдельных участках улиц в связи с проведением мероприятия международного уровня.



