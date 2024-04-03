02.04.2024, 17:01 7391
Секретарь Совбеза России прибыл в Астану
Фото: scrf.gov.ru
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Астану с рабочим визитом, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
В Астане в среду Николай Патрушев примет участие в XIX ежегодной встрече секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества", - цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.
Напомним, 2-3 апреля 2024 года в Астане состоится XIX встреча секретарей советов безопасности государств - членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает inform.kz.
Мероприятие пройдет под председательством Казахстана. Впервые в нем примет участие Иран в качестве полноправного государства - члена ШОС. В качестве гостей приглашены государства - наблюдатели ШОС - Монголия и Беларусь.
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01.04.2024, 19:00 14346
Почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, пояснили в МИД
Афганистан является очень важной страной в регионе, отметили в МИД
Фото: depositphotos.com
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Астана. 1 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Официальный представитель Министерства иностранных дел Республики Казахстана Айбек Смадияров в ходе брифинга пояснил, почему прекращать сотрудничество с Афганистаном не выгодно Казахстану, передает корреспондент агентства.
Афганистан является очень важной страной в нашем регионе, вы прекрасно знаете ситуацию. Если Казахстан как ответственный член международного сообщества отвернется от Афганистана, то, естественно, у нас в регионе могут возникнуть проблемы", - заявил Смадияров.
Он отметил, что Казахстан сотрудничает с талибами с первого дня, когда к власти пришло это движение, выстраиваются торгово-экономические отношения. В Афганистане проживает около 40 миллионов человек, поэтому воспринимать эту страну только как движение - неправильно. Прежде всего это сосед по региону, с которым нужно работать в том или ином виде.
Также в ходе брифинга журналисты спросили официального представителя МИД РК Айбека Смадиярова, есть ли у ведомства позиция касательно подготавливаемой в Афганистане норме закона о забивании женщин камнями за измены.
Пусть введут (закон о забивании камнями. - Прим. ред.), там посмотрим. У каждой страны свои правила. Вы знаете список стран, в которых есть смертная казнь, причем через повешение - ничего, работает весь мир с ними", - добавил он.
Ранее президент РК высказался об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций.
28.03.2024, 17:01 53036
Казахстан придает исключительное значение астанинскому саммиту ШОС - Токаев
Фото: Акорда
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с генеральным секретарем Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мином отметил, что Казахстан придает исключительное значение предстоящему астанинскому саммиту ШОС, сообщает пресс-служба Акорды.
Я думаю, что мы должны работать в тесном сотрудничестве, потому что астанинский саммит чрезвычайно важен, учитывая текущую геополитическую ситуацию. Весь мир будет следить за ходом саммита, за его решениями и переговорами. Как я понимаю, все главы государств - членов организации намерены принять участие в этом саммите. Как принимающая страна Казахстан сделает все возможное, чтобы саммит прошел успешно", - заявил президент.
Со своей стороны Чжан Мин отметил значительный вклад Казахстана в развитие потенциала организации.
Я высоко ценю огромные усилия Казахстана в качестве председательствующей страны, а также то особое внимание, которое Вы, Ваше превосходительство, уделяете совершенствованию деятельности ШОС. Ожидаем, что саммит в Астане будет весьма успешным", - отметил он.
Как подчеркнул глава государства, Казахстан рассматривает ШОС в качестве действенного механизма стимулирования процессов региональной безопасности, торгово-экономического взаимодействия и культурно-гуманитарных обменов.
Лидер Казахстана также обратил внимание на важность тщательной работы над содержанием итоговых документов саммита, в которых следует учесть взгляды и позиции всех государств - членов организации.
Напомним, президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Китай.
28.03.2024, 15:04 55751
Си Цзиньпин посетит Казахстан в начале июля Дополнено
Фото: Акорда
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Астана. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В начале июля нынешнего года председатель КНР посетит Казахстан. Об этом стало известно в ходе встречи президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи, сообщает Акорда.
Я рад участию в работе Боаоского форума. Считаю, что этот форум очень важный и заслуживает самой серьезной поддержки. Поэтому я принял решение приехать сюда и выступить на форуме. Пользуясь возможностью, я хотел бы передать слова приветствия и уважения председателю Си Цзиньпину. Мы с нетерпением ждем его государственного визита в начале июля в Казахстан. Мы убеждены, что под мудрым руководством председателя Си Цзиньпина все важные задачи будут полностью реализованы. Мы высоко ценим личный вклад господина Си Цзиньпина в укрепление добрососедства, многовековой дружбы и вечного всестороннего стратегического партнерства между нашими странами. Совместными усилиями мы выстроили эффективное межгосударственное взаимодействие по всем направлениям. Я с большой теплотой вспоминаю нашу встречу с г-ном Си Цзиньпином в Пекине. Думаю, что наши усилия, направленные на углубление и диверсификацию сотрудничества между Казахстаном и Китаем, будут успешными", - сказал президент.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что все усилия сторон направлены на вывод казахско-китайских отношений на качественно новый уровень.
В целом отношения дружбы и сотрудничества с Китаем являются для нас безусловным приоритетом. Мы настраиваем все ведомства правительства работать в тесном сотрудничестве с соответствующими ведомствами КНР, чтобы развивать отношения всестороннего стратегического партнерства. Сегодня во время своего выступления я привел конкретные примеры, связанные с нашим сотрудничеством, ростом торговли, ростом инвестиций Китая в нашу экономику. Все это, конечно же, имеет очень большое значение. Пользуясь возможностью, еще раз хотел бы повторить свое приглашение лично вам посетить Казахстан с официальным визитом в качестве председателя постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей", - отметил президент.
Чжао Лэцзи в свою очередь отметил динамичное развитие двусторонних связей.
В прошлом году председатель Си Цзиньпин и вы провели встречи в Сиане и Пекине. Были намечены новые грандиозные планы по развитию двусторонних отношений. Китайская сторона готова совместно с казахстанскими коллегами работать во исполнение важных договоренностей, достигнутых главами государств, укреплять политическое доверие и углублять практическое сотрудничество во имя достижения стратегических целей", - заявил Чжао Лэцзи.
В ходе переговоров собеседники обстоятельно обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также рассмотрели ход реализации совместных проектов в сферах транспорта, промышленности, туризма и др.
Дополнено 28.03.2024, 16.10
Также на полях Боаоского азиатского форума Касым-Жомарт Токаев встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества и развития Матиасом Корманом.
Президент отметил, что его участие в Боаоском азиатском форуме свидетельствует о серьезном внимании ОЭСР к Азии.
Этот регион представляет собой гигантское экономическое сообщество. Казахстан также играет довольно важную роль в этом пространстве, по крайней мере, в региональном измерении. Как я уже сказал в своем выступлении на форуме, мы придаем большое значение сотрудничеству с ОЭСР. Наши представители регулярно участвуют в заседаниях комитетов ОЭСР. Мы стремимся следовать рекомендациям организации. Как вы знаете, мной поставлена цель привести экономическую политику Казахстана в соответствие с высокими стандартами ОЭСР", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Глава государства подчеркнул, что за время сотрудничества с ОЭСР Казахстан подписал ряд важных документов. Кроме того, ведется работа по присоединению к другим обязательным правовым инструментам ОЭСР.
В свою очередь Матиас Корман подтвердил приверженность организации укреплению всестороннего взаимодействия с азиатскими странами, включая Казахстан.
Я думаю, что отношения между Казахстаном и ОЭСР складываются очень хорошо. Имеется большой потенциал для их расширения и укрепления в будущем. Мне очень приятно слышать, что Казахстан намерен привести свою политику в соответствие со стандартами и передовым опытом ОЭСР. Мы готовы приложить все возможные усилия для помощи и поддержки вашей программы реформ. Мы заинтересованы в повышении уровня глобального сотрудничества в целях решения многочисленных проблем, стоящих сегодня перед нами", - отметил руководитель ОЭСР.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность продолжения работы по открытию регионального офиса организации в Казахстане. Он также пригласил представителей ОЭСР принять участие в предстоящем Международном форуме "Астана".
28.03.2024, 14:39 55131
Борьба за ресурсы и информбезопасность: Тасмагамбетов назвал новые возможные угрозы странам ОДКБ
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Москва. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В интервью журналу "Национальная оборона" генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов рассказал о новых угрозах странам организации.
Генсек ОДКБ отметил, что спектр угроз стремительно расширяется.
Если сосредоточиться именно на специфических региональных проблемах, то в первую очередь следует указать на угрозу конфликтов за ресурсы. Причем в качестве ресурсов вступает и территория - это формат приграничных конфликтов, и такой ценный ресурс, как вода. Последнее вызывает особую тревогу в связи с деградирующей ситуацией с водными ресурсами в Центральной Азии. Это узел сложнейших проблем, требующих повышенного внимания национальных правительств стран региона", - сказал Тасмагамбетов.
Также, по его словам, специфическое измерение в зоне ответственности ОДКБ принимает проблема информационной безопасности. Отсутствие регулирования в данной сфере создает риски масштабных манипуляций общественным сознанием со стороны внешних факторов в собственных геополитических интересах.
При этом он подчеркнул, что организация уже давно работает над поиском решений соответствующих проблем. Более того, имеющийся у ОДКБ опыт позволяет сформировать платформу для разработки методологических подходов для нейтрализации указанных угроз, а также создания альтернативной ресурсной базы, которая навсегда снимет существующие противоречия.
Здесь несколько треков - политико-дипломатический, включающий работу такой важной структуры, как парламентская ассамблея ОДКБ, информационно-аналитический, посредническая деятельность и т.д. Другими словами, организация обладает реальным потенциалом для нейтрализации упомянутых угроз. Более того, есть все основания полагать, что этот потенциал будет укрепляться, а привлекательность самой организации в Евразии возрастать", - убежден генсек.
Тасмагамбетов также дал оценку перспективе принятой целевой межгосударственной программы.
Работа по принятию целевой межгосударственной программы ОДКБ по укреплению участков таджикско-афганской границы идет достаточно активно. В нее включены конкретные меры, нацеленные на обеспечение безопасности южной части зоны ответственности ОДКБ (...) Здесь важно отметить политическую волю руководства двух членов организации - Кыргызстана и Таджикистана, осознающих масштабы угроз, исходящих из Афганистана. Мы очень надеемся, что в первом полугодии секретариат сможет представить результаты этой работы", - отметил генеральный секретарь.
На фоне спекуляций в информационном поле на тему дальнейшего участия Армении в ОДКБ Тасмагамбетова также спросили о дальнейшем взаимодействии этой страны и организации.
Ереван, действительно, в последнее время не участвует в работе секретариата ОДКБ. Это решение Армении на данном этапе, и мы, как международная организация, уважаем любое решение суверенного государства. Тем не менее деятельность организации продолжается в полном объеме, все процедуры соблюдаются в полном соответствии с нормативной базой ОДКБ. О принимаемых и принятых решениях секретариат информирует соответствующие структуры в Ереване в рабочем режиме. Относительно упомянутых заявлений официальных лиц Республики Армения отмечу, что в секретариат из Еревана не поступало каких-либо официальных заявлений о приостановке членства в ОДКБ (...) Силами наших аналитиков и доступного им инструментария анализируем ситуацию вокруг Армении и во взаимоотношениях Армении с ОДКБ. Не скрою, определенные события и настроения в части элит Армении вызывают озабоченность. Но мы надеемся на политическую трезвость руководства Армении и взвешенную оценку перспектив реализации различных сценариев в отношении организации. Подчеркну, Армения остается нашим союзником, все имеющиеся обязательства остаются в силе", - высказался спикер.
В своем интервью генсек ОДКБ отметил возможность расширения организации.
Дело в том, что в условиях слома старого миропорядка, сопровождающегося возобновлением старых и появлением новых конфликтов, потребность в военно-политическом союзничестве значительно возрастает. Это закономерно и подтверждается историей. Тем более что ОДКБ предлагает весьма выгодные условия участия. Одним из главных, полагаю, можно считать отсутствие жесткой "блоковой дисциплины" и демократичная по характеру процедура принятия решений в рамках организации. Ключевое значение имеет и то, что ОДКБ отдает приоритет политико-дипломатическим методам урегулирования кризисных ситуаций", - сказал Тасмагамбетов.
Не исключено, что своеобразным драйвером в расширении организации либо появлении новых форматов сотрудничества на базе ОДКБ станет наша миротворческая деятельность, потребность которой в обозримой перспективе, к сожалению, будет только возрастать, заключил генсек ОДКБ.
28.03.2024, 11:10 58141
Год казахстанского туризма в Китае стартовал сегодня в Пекине
Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня в Пекине состоялось открытие Года казахстанского туризма в Китае, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
Первый день торжества начался с казахстанско-китайского форума туризма и инвестиций.
Год туризма Казахстана в Китайской Народной Республике это знаковое событие, которое способствует укреплению дружественных отношений между двумя странами. Наше сегодняшнее мероприятие становится важным шагом на пути к достижению этой цели. Мы верим, что наш диалог подарит новое дыхание и новые горизонты партнерства в области туризма, создавая основу для плодотворного и долгосрочного сотрудничества", - заявил на форуме министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев.
Он отметил, что Казахстан заинтересует любого путешественника своей богатой кочевой культурой, многовековой историей и уникальными природными пейзажами.
Наша страна обладает огромным туристическим потенциалом, и цель состоит в том, чтобы сделать эти богатства доступными для всех, кто стремится познакомиться с ними", - добавил Маржикпаев.
Глава компании Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов также отметил, что Казахстан - одна из наиболее привлекательных дестинаций для китайских туристов, поскольку является не просто дружественной и соседней страной с безвизовым режимом, но также стратегическим партнером инициативы "Один пояс - один путь".
Вниманию туристов мы предлагаем концепцию "Еco-Ethnic-Entertainment-Events", охватывающую следующие направления: экотуризм, этнотуризм, сферу развлечений и мероприятий", - сообщил Садвакасов.
Он призвал участников форума участвовать во всех мероприятиях, которые пройдут в этом году в рамках Года казахстанского туризма в Китае. А их на 2024 год запланировано более 35.
Форум туризма и инвестиций состоял из двух панельных сессий:
- "Открывая Казахстан: возможности организованного туризма для китайских путешественников";
- "Партнерство в туристском бизнесе: казахстанско-китайские инвестиционные возможности".
На встрече обсуждались возможности организованного туризма для китайских путешественников и казахстанско-китайские инвестиционные возможности. Также для участников форума была организована уникальная выставка, на которой гости могли познакомиться с достопримечательностями всех 17 областей Казахстана.
По окончании форума состоялось подписание ряда меморандумов между казахстанской и китайской стороной.
Завтра гостей ждет официальная церемония открытия Года казахстанского туризма в Китае, этноаул с сопровождающей культурной программой, а также большой гала-концерт c участием выдающихся артистов из Казахстана.
28.03.2024, 08:18 60521
Токаев прибыл в Китай
Фото: Акорда
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Пекин. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев прибыл в Международный центр конференций для участия в ХХІІІ сессии Боаоского азиатского форума, сообщила пресс-служба Акорды.
Главу государства встретили председатель совета директоров БАФ Пан Ги Мун, а также председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.
Напомним, в рамках визита в Китай президент Казахстана проведет ряд встреч с руководством КНР, главами международных организаций и крупных китайских компаний.
27.03.2024, 16:19 67231
Год казахстанского туризма стартует завтра в Китае
Фото: Минтуризма и спорта РК
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Пекин. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Пекине завтра состоится официальное открытие Года туризма Казахстана в Китае, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
О том, что 2024 год объявлен Годом туризма Казахстана в Китае, стало известно во время официального визита Касым-Жомарта Токаева в Китай в 2023 году. В Пекин уже прибыла официальная делегация из Казахстана. В ее составе министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу, министр туризма и спорта РК Ермек Маржикпаев, а также представители акиматов, нацкомпании Kazakh Tourism, НПП "Атамекен" и более 150 деятелей культуры", - сообщили в ведомстве.
В числе делегатов также олимпийский чемпион Серик Сапиев, чемпион UFC Шавкат Рахмонов, а также призер Олимпийских игр Канат Ислам.
Сегодня в местах проведения официальных мероприятий активно ведутся подготовительные работы. Конференц-зал и концертный зал готовятся к приему большого количества гостей, артисты проводят свои репетиции.
В рамках открытия Года пройдет ряд мероприятий. Это казахстанско-китайский форум по развитию туризма и инвестиций, выставка регионов Казахстана, культурные активности в этноауле, а также гала-концерт", - уточнили в министерстве.
Участники форума смогут посетить стенды 17 областей Казахстана, на которых будут представлены туристические достопримечательности регионов.
Также в рамках форума пройдут две панельные сессии с участием госорганов и компаний в сфере туризма.
Первая сессия - "Открывая Казахстан: возможности организованного туризма для китайских путешественников", вторая сессия - "Партнерство в туристском бизнесе: казахстанско-китайские инвестиционные возможности". В рамках форума также состоится подписание меморандума о взаимопонимании между национальной компанией Kazakh Tourism и представителями Messe Frankfurt Asia Holding", - говорится в информации.
На гала-концерте выступят известные казахстанские музыкальные и танцевальные коллективы и яркие солисты, в том числе Роза Рымбаева, Али Окапов, Майра Мухамедкызы, Зарина Алтынбаева, группа Ulytau и многие другие. В гала-концерте также примут участие артисты из Китая.
27.03.2024, 13:50 66876
Нуртлеу и Блинкен обсудили стратегическое партнерство Казахстана и США
Главы ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности
Фото: gov.kz
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Вашингтон. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу в ходе визита в Вашингтон обсудил с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкеном поступательное развитие расширенного стратегического партнерства Казахстана и США, сообщает пресс-служба МИД РК.
Нуртлеу, подчеркнув сбалансированный характер внешней политики Республики Казахстан, уделил особое внимание прагматичной реализации транспортно-логистического, инфраструктурного и торгово-инвестиционного потенциала Казахстана путем привлечения передовых американских технологий, укрепления деловых контактов между двумя странами и достижения взаимовыгодных торговых отношений", - проинформировали в ведомстве.
Также отмечается, что главы внешнеполитических ведомств дали высокую оценку сотрудничеству между странами в сфере энергетической безопасности, критических минералов, климата, миротворчества.
В свою очередь Энтони Блинкен подчеркнул, что "Соединенные Штаты признают истинное лидерство Казахстана во многих глобальных вопросах".
В завершение встречи стороны договорились продолжать диалог по всем актуальным вопросам двусторонней повестки.
Напомним, в прошлом году Казахстан и США в совместном заявлении озвучили меры по снижению выбросов метана.
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