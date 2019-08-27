Фото: bko.gov.kz

Нур-Султан. 26 августа. Kazakhstan Today - Секретарем Nur Otan назначен Габидулла Оспанкулов, передает Kazakhstan Today.

По согласованию с Лидером партии Н.А. Назарбаевым секретарем Nur Otan назначен Габидулла Оспанкулов. Уверен, что в рамках "перезагрузки" партии Nur Otan его знания и опыт работы позволят усилить идеологическую политику партии и активизировать работу с молодежью", - сообщил в Twitter первый заместитель председателя партии Бауыржан Байбек.

Габидолла Оспанкулов родился в 1981 году, образование - высшее. В 2002 году окончил Казахский гуманитарный юридический университет и в 2007 году - Казахстанско-Российский университет в городе Астане. В 2015 году получил степень магистра Университета Бирмингема (Великобритания) по специальности "Государственное управление", сообщается на сайте акимата Западно-Казахстанской области.

В разные годы работал: помощником юриста в ТОО "Евразия Консалтинг", помощником депутата сената парламента РК, главным консультантом отдела по связям с Комитетом по социально-культурному развитию сената парламента РК, заведующим сектором представительства президента в парламенте, администрации президента РК, заместителем акима Экибастуза Павлодарской области по вопросам идеологии, директором департамента по контролю в сфере образования Павлодарской области, директором департамента административной работы и департамента по делам молодежи Министерства образования и науки РК, председателем Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК, директором департамента молодежной политики Министерства по делам религий и гражданского общества РК.

До назначения он занимал пост заместителя акима Западно-Казахстанской области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства