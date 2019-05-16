Секретари Совбезов стран ШОС обсудили сотрудничество в сфере международной информационной безопасности

Бишкек. 15 мая. Kazakhstan Today - Помощник президента - секретарь Совета безопасности РК Калмуханбет Касымов принял участие в прошедшей в Бишкеке четырнадцатой встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС, передает Kazakhstan Today.

Секретари Совбезов обсудили ситуацию в сфере обеспечения безопасности и стабильности на пространстве ШОС. Главы делегаций обменялись мнениями по дальнейшему сотрудничеству в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконного оборота оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности, а также в сфере обеспечения международной информационной безопасности, сообщила пресс-служба Акорды.

Как отметил Касымов, Казахстан последовательно выступает за принятие Всеобъемлющей конвенции ООН против международного терроризма на основе Устава ООН, резолюций Совета безопасности ООН и положений Глобальной контртеррористической стратегии ООН.

В этой связи он высказался за скорейшую реализацию инициативы Первого Президента Казахстана - Елбасы Нурсултана Назарбаева о Кодексе поведения по достижению мира, свободного от терроризма . На сегодня его подписали около 80 стран .

По информации пресс-службы, главы делегаций были приняты президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым. На полях встречи Касымов также провел двусторонние переговоры с руководителями делегаций Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана по тематике укрепления и расширения сотрудничества на уровне аппаратов советов безопасности государств-членов ШОС.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства