Сенат парламента РК принял ряд законопроектов

Нур-Султан. 30 апреля. Kazakhstan Today - Сенат парламента Республики Казахстан принял ряд законопроектов, передает Kazakhstan Today.

В частности, в ходе заседания депутаты сената приняли поправки в законодательство по вопросам жилищных отношений.

Оживленную дискуссию вызвало обсуждение поправок в законодательство по вопросам жилищных отношений. Документ направлен на реализацию поручений Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы по обеспечению жильем многодетных семей и работающей молодежи.

Вносится поправка в закон "О государственных наградах Республики Казахстан", предусматривающая первоочередное получение жилища многодетными матерями, награжденными подвесками "Алтын алка", "Куміс алка" или получившими ранее звание "Мать-героиня", а также награжденными орденами "Материнская слава" I и II степени.

Предусмотрены поправки в закон "О жилищных отношениях" в части: приведения понятия "многодетная семья" в соответствие с Кодексом "О браке (супружестве) и семье"; введения нового понятия "арендное жилье без права выкупа"; введения нормы, регламентирующей предоставление жилища из государственного жилищного фонда вышеуказанным категориям граждан, при условии, что совокупный среднемесячный доход указанных категорий граждан должен составлять за последние 12 месяцев перед обращением о предоставлении жилища на каждого члена семьи ниже 3,1-кратного размера прожиточного минимума, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете; наделения многодетных матерей, награжденных подвесками "Алтын алка", "Куміс алка" или получивших ранее звание "Мать-героиня", а также награжденных орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетных семей статусом социально уязвимых слоев населения, наделения их правом первоочередного получения жилья, а также ведения по ним раздельного списка учета нуждающихся в жилище и установления запрета на снятие их с учета.

Также вносятся поправки в закон "О государственной молодежной политике" в части: введения нового понятия "работающая молодежь"; наделения Министерства информации и общественного развития новой компетенцией по разработке и утверждению правил предоставления арендного жилья без права выкупа работающей молодежи.

Представленный в законопроекте механизм аренды жилья без права выкупа является именно тем механизмом, который предоставляет многодетным матерям и многодетным семьям существенную помощь от государства, и вместе с тем не дающий развитию иждивенческих настроений в обществе, соблюдая необходимый баланс интересов государства и нуждающихся в жилье многодетных матерей и семей", - отметила председатель сенатского Комитета Б. Айтимова. Она призвала представителей бизнеса подключиться к решению данного вопроса, проявить социальную ответственность перед обществом.

Глава сената определила жилищную проблему первоочередной. Дарига Назарбаева указала на слабые темпы строительства жилья, отсутствие механизма стимулирования массового строительства жилья эконом-класса без права выкупа, бюрократию при получении земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.

Кроме того, палата ратифицировала Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Соглашение между Казахстаном и Россией о порядке осуществления контроля за наличием и целевым использованием продукции военного назначения, поставляемой в рамках Договора между РК и РФ о военно-техническом сотрудничестве.

В завершение заседания глава сената поздравила всех с наступающим праздником 1 мая - Днем единства народа Казахстана.

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