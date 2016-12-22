Сенат принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации

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Сенат принял закон о дактилоскопической и геномной регистрации22.12.2016
  • Фото: azh.kz
Политика  15:10

Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента был принят закон "О дактилоскопической и геномной регистрации", сообщила пресс-служба сената.

Документ предусматривает введение с 2021 года обязательной дактилоскопической регистрации граждан, достигших 16-летнего возраста и претендующих на получение паспорта или удостоверения личности гражданина Республики Казахстан, передает Kazakhstan Today.

В частности, планируется вносить в электронные чипы паспортов и удостоверений личности данные об особенностях строения папиллярных узоров пальцев и ладоней рук человека.

При геномной регистрации устанавливается обязательный отбор биологического материала у лиц, осужденных за отдельные виды преступлений, неопознанных трупов, а также неустановленных лиц, биологический материал которых изъят в ходе досудебного расследования с мест нераскрытых тяжких и особо тяжких преступлений.

Сенаторы также приняли поправки в законодательство по вопросам дактилоскопической и геномной регистрации. Документом предусмотрены изменения и дополнения в Уголовно-исполнительный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и законы "О правовом положении иностранцев", "Об органах национальной безопасности РК", "О беженцах", "О миграции населения", "О государственной границе РК", "О документах, удостоверяющих личность" и "Об органах внутренних дел РК".
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