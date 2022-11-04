Сенат принял поправки в Административный кодекс

Астана. 3 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях" во втором чтении.
Предлагаемый вашему вниманию проект закона направлен на приведение положений Кодекса об административных правонарушениях в соответствии с нормами Конституции РК и проводимыми политическими реформами", - сообщил депутат сената Рыскали Абдикеров.
По его словам, проектом закона предусматриваются уточняющие поправки по созданию Конституционного суда и реорганизации Счетного комитета в Высшую аудиторскую палату, регламентируются общественные отношения, связанные с деятельностью Конституционного суда и административной ответственностью за правонарушения, посягающие на избирательное право.
Кроме того, изменится порядок привлечения уполномоченного по правам человека к административной ответственности. Вводится административная ответственность за воспрепятствование осуществлению законной деятельности представителя уполномоченного по правам человека", - уточнил сенатор.
Принятие законопроекта будет способствовать дальнейшему совершенствованию законодательства об административных правонарушениях.
Также депутаты приняли проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года" во втором чтении.
Как сообщили в ходе заседания сената, законопроект разработан в рамках исполнения поручений главы государства в рамках послания народу Казахстана. Целью проекта является приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современности, запросами современного общества в рамках реализации политических реформ, инициированных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым.
Проект закона предусматривает внесение изменений и дополнений в кодексы и законы РК.
Основными задачами законопроекта является имплементация нововведений в Конституцию в действующие законодательные акты, а также реализация новых инициатив президента РК, направленных на демократизацию государственного аппарата и политических институтов.
Напомним, сегодня на заседании палаты депутатами был рассмотрен ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение реализации поручений главы государства. В частности, были приняты проекты конституционных законов "О Конституционном суде Республики Казахстан", "О прокуратуре", "Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан", "О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания главы государства от 16 марта 2022 года".