Сенат ратифицировал договор между Казахстаном и Украиной о правовой помощи по уголовным делам

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - Сенат ратифицировал договор о правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Украиной, передает Kazakhstan Today.

Украина - один из важнейших партнеров Казахстана. Отношения между двумя странами основаны на взаимном сотрудничестве и дружбе. Активно развиваются также культурно-гуманитарные связи между нашими странами. Обе страны заинтересованы в дальнейшем укреплении двусторонних отношений. В этой связи принятый сегодня закон будет работать на укрепление сотрудничества в правоохранительной сфере", - сказал председатель сената Маулен Ашимбаев.

В договоре прописаны процедуры правовой помощи по уголовным делам, форма и содержание запроса, условия для передачи, основания для отказа в оказании помощи.

Ратификация договора будет способствовать проведению полного комплекса процессуальных действий, направленных на доказывание вины подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, а также предоставит полномочия компетентным органам Казахстана и Украины возможность для прямого взаимодействия", - отметил депутат сената Нурлан Бекназаров.

Ратификация этого договора завершила формирование полного пакета двусторонних договоров в уголовно-правовой сфере с украинской стороной, информирует пресс-служба палаты.

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