Сенат принял закон по вопросам поддержки использования ВИЭ

Основными концептуальными нововведениями предлагаемого законопроекта являются стимулирование строительства маневренных мощностей, установление сквозного тарифа на поддержку ВИЭ и создание благоприятных условий для развития возобновляемой энергетики.

На сегодняшний день в РК профицит электрической мощности (2000 МВт) сопровождается дефицитом маневренных мощностей. Потребление электроэнергии в течение суток носит неравномерный характер, с повышением в вечерние часы и снижением ночью, требующий оперативной переменной работы электрических станций. Существующих регулировочных возможностей действующих электростанций недостаточно, в связи с чем системный оператор вынужден пользоваться регулированием энергосистемы России. Дисбалансы, покрываемые ЕЭС России, достигают величины 600-800 МВт. Развитие маневренных мощностей для привлечения их к регулированию дисбалансов производства-потребления, позволит перенаправить покупку части услуг по компенсации отклонений на электростанции Казахстана, вместо использования российского регулирования", - сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК.

Отмечается, что отбор проектов по созданию маневренной генерации будет осуществляться путем применения аукционного отбора, что позволит придать импульс строительству таких источников, произвести выбор наиболее эффективных проектов с минимальным воздействием на цены для конечных потребителей.

С вводом новых объектов ВИЭ, тарифы и доли покупки электроэнергии действующими энергопроизводящими организациями у расчетно-финансового центра по поддержке ВИЭ увеличиваются, в связи с чем традиционные энергопроизводящие организации несут не покрываемые убытки до момента соответствующей корректировки в предельные тарифы. Изменение затрат, связанных с развитием ВИЭ, требует постоянной и своевременной корректировки предельных тарифов ЭПО. В этой связи, существует необходимость разделения затрат на покупку электроэнергии у РФЦ по поддержке ВИЭ от предельного тарифа и рассмотрения затрат ВИЭ как надбавку сверх предельного тарифа", - прокомментировали в Минэнерго.

По информации ведомства, в настоящее время в развитие возобновляемой энергетики вкладываются значительные инвестиции. Целевые индикаторы по увеличению доли ВИЭ в общем объеме производства электроэнергии предусматривают доведение ее доли до 3% в 2020 году, до 6% в 2025 году, и 10% к 2030 году. К 2050 году на возобновляемые и альтернативные источники энергии должно приходиться не менее половины всего совокупного энергопотребления.

Для достижения этих индикаторов, законопроектом предлагается ввести следующее. Первое. Предоставление финансовой поддержки со стороны правительства расчетно-финансовому центру, в случае невыполнения им своих обязательств по платежам перед проектами ВИЭ (в целях повышения кредитоспособности РФЦ). Данная норма позволит снизить риски инвесторов и соответственно снизит цену на аукционных торгах на электроэнергию, вырабатываемую объектами ВИЭ. Кроме того, введение данной нормы позволит повысить инвестиционную привлекательность сектора ВИЭ в Казахстане. Второе. Увеличение срока действия контракта на покупку электроэнергии с 15 лет до 20 лет. Данный механизм необходим в целях повышения привлекательности рынка ВИЭ для будущих инвесторов, и приведет к снижению аукционных цен. Третье. Внедрение централизованной покупки-продажи паводковой электрической энергии через РФЦ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Действующим законом "Об электроэнергетике" предусмотрено, что энергопроизводящие организации - гидроэлектростанции обязаны продавать вырабатываемую в период природоохранных попусков воды электрическую энергию на централизованных торгах. По данным системного оператора, ежегодный объем фактического баланса производства-потребления электрической энергии составляет в среднем 300 млн киловатт-часов, при этом, порядка 50% паводковой электрической энергии выкупается на централизованных торгах трейдерами, ценообразование которых не регулируется государством.

С учетом перечисленных факторов предлагается законодательно закрепить обязанность энергопроизводящих организаций (гидроэлектростанций) продавать паводковую электрическую энергию РФЦ, который, в свою очередь, будет распределять данную недорогую паводковую электрическую энергию между всеми потребителями РК, посредством существующего механизма централизованной продажи электроэнергии ВИЭ", - проинформировали в Минэнерго.

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