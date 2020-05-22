Сенат принял закон, упрощающий процедуру создания политических партий

Нур-Султан. 21 мая. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента РК депутаты палаты приняли Конституционный закон РК "О внесении дополнений в Конституционный закон Республики Казахстан "О выборах в Республике Казахстан" и закон "О внесении изменения и дополнений в закон Республики Казахстан "О политических партиях" , передает Kazakhstan Today.

Спикер сената Маулен Ашимбаев отметил важность принимаемых законов с точки зрения демократизации и укрепления общественно-политической системы Казахстана.

Принимаемые сегодня по инициативе главы государства законы, имеют важное значение для нашей страны. Значительно упрощены процедуры создания политических партий. Снижен регистрационный барьер. Безусловно, это окажет позитивное влияние на развитие системы многопартийности. Также определена 30% квота для женщин и молодежи, что даст дополнительные возможности для их активного участия в общественно-политической жизни страны. Необходимо рассматривать эти изменения, как конкретный шаг на пути демократического развития и вклад в процесс дальнейшего совершенствования политической системы нашей страны", - сказал спикер палаты.

По словам председателя Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Владимира Волкова, основными задачами документов являются снижение регистрационного барьера для создания политических партий с 40 тысяч до 20 тысяч членов партии, а также определение квоты в размере не менее 30% для лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин от общего числа включенных в список лиц для регистрации кандидатов в депутаты мажилиса и маслихата от одной политической партии.

Одобренные сегодня законы прокомментировал советник президента РК Ерлан Карин.

Сегодня сенат одобрил поправки в законы о выборах и политических партиях, согласно которым вдвое снижается регистрационный барьер для политпартий, и вводится обязательная 30%-ная квота для женщин и молодежи в партийных избирательных списках. Данные изменения были инициированы президентом Касым-Жомартом Токаевым в рамках пакета политических реформ на втором заседании Национального совета в декабре 2019 года. И вот сегодня эти новые нормы были одобрены сенаторами. Данные нормы - это серьезные политические новшества. Так, к примеру, из 3335 мест в маслихатах - только 740 представлены женщинам. А всего 53 депутата - являются молодыми людьми до 29 лет. И то, по словам сенатора Ляззат Сулеймен, 44 из них - в районных маслихатах, а в областных - можно сказать, вообще нет. Поэтому данные нормы будут способствовать еще более широкому и активному вовлечению женщин и молодежи в общественно-политические процессы в стране", - написал он на своем канале в Телеграм.

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