Сенат ратифицировал казахстанско-сербское соглашение о международном автомобильном сообщении

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Сенат ратифицировал казахстанско-сербское соглашение о международном автомобильном сообщении20.04.2017
Политика  14:21

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания сената парламента депутаты палаты ратифицировали межправительственное казахстанско-сербское соглашение о международном автомобильном сообщении.

Соглашение направлено на урегулирование вопросов перевозки пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Сербией, транзит через их территории, а также перевозки в третьи страны перевозчиками, допущенными к выполнению таких перевозок, и транспортными средствами, зарегистрированными на территории вышеназванных государств, передает Kazakhstan Today.


Документ создает правовую основу для осуществления автомобильных перевозок между Казахстаном и Сербией, дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, уточнили в пресс-службе сената.
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