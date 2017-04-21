Сенат ратифицировал казахстанско-сербское соглашение о международном автомобильном сообщении

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания сената парламента депутаты палаты ратифицировали межправительственное казахстанско-сербское соглашение о международном автомобильном сообщении.

Соглашение направлено на урегулирование вопросов перевозки пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Сербией, транзит через их территории, а также перевозки в третьи страны перевозчиками, допущенными к выполнению таких перевозок, и транспортными средствами, зарегистрированными на территории вышеназванных государств, передает Kazakhstan Today.

Документ создает правовую основу для осуществления автомобильных перевозок между Казахстаном и Сербией, дальнейшего развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества, уточнили в пресс-службе сената.

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