Сенат ратифицировал международные документы с Азербайджаном и Индией

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты ратифицировали казахстанско-азербайджанское межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении, передает Kazakhstan Today.

Документ, подписанный в Баку 3 апреля 2017 года, регулирует перевозки пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Азербайджаном, транзит через их территории, а также перевозки в третьи страны, сообщает пресс-служба палаты.

Отмечается, что основными грузами, перевозимыми между двумя государствами, являются изделия из черных и цветных металлов, продукты животного и растительного происхождения, бумага и изделия из бумажной массы.

Нормы Соглашения предусматривают освобождение международных перевозок, выполняемых автотранспортными средствами на основании контингента разрешений на территориях государств-участников (включая транзит), от налогов и сборов, связанных с использованием или содержанием дорог, за исключением оплаты проезда по платным дорогам и мостам.

В отношении пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля применяются положения международных договоров, участниками которых являются Казахстан и Азербайджан. При решении вопросов, не урегулированных этими договорами, будет применяться национальное законодательство, уточнили в пресс-службе.

Палата также ратифицировала казахстанско-индийский межправительственный Протокол о внесении изменений и дополнений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года.

Предложенные поправки также направлены на уточнение или пересмотр вопросов налогообложения с учетом экономических интересов страны. Кроме того, изменения затронут положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах.

Отдельные нормы статей "Обмен информацией" и "Помощь в сборе налогов" приводятся в соответствие с Модельной конвенцией ОЭСР. В статью "Ограничение льгот" введены положения, позволяющие применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями Конвенций.

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