Сенат ратифицировал международные документы с Азербайджаном и Индией

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
26 января 2018
  • 05
  • :
  • 30
Все области
-26º Туман
днем -16º    ночью -21º
17:00
.
Aнонс

Сенат ратифицировал международные документы с Азербайджаном и Индией25.01.2018
Политика  16:14

Астана. 25 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании сената парламента депутаты ратифицировали казахстанско-азербайджанское межправительственное Соглашение о международном автомобильном сообщении, передает Kazakhstan Today.


Документ, подписанный в Баку 3 апреля 2017 года, регулирует перевозки пассажиров и грузов в международном автомобильном сообщении между Казахстаном и Азербайджаном, транзит через их территории, а также перевозки в третьи страны, сообщает пресс-служба палаты.

Отмечается, что основными грузами, перевозимыми между двумя государствами, являются изделия из черных и цветных металлов, продукты животного и растительного происхождения, бумага и изделия из бумажной массы.

Нормы Соглашения предусматривают освобождение международных перевозок, выполняемых автотранспортными средствами на основании контингента разрешений на территориях государств-участников (включая транзит), от налогов и сборов, связанных с использованием или содержанием дорог, за исключением оплаты проезда по платным дорогам и мостам.

В отношении пограничного, таможенного, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и транспортного контроля применяются положения международных договоров, участниками которых являются Казахстан и Азербайджан. При решении вопросов, не урегулированных этими договорами, будет применяться национальное законодательство, уточнили в пресс-службе.

Палата также ратифицировала казахстанско-индийский межправительственный Протокол о внесении изменений и дополнений в Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года.

Предложенные поправки также направлены на уточнение или пересмотр вопросов налогообложения с учетом экономических интересов страны. Кроме того, изменения затронут положения статьи, регулирующей определение резидентства в договаривающихся государствах.

Отдельные нормы статей "Обмен информацией" и "Помощь в сборе налогов" приводятся в соответствие с Модельной конвенцией ОЭСР. В статью "Ограничение льгот" введены положения, позволяющие применять внутреннее законодательство при обнаружении налоговых уклонений и злоупотреблении положениями Конвенций.
Просмотров: 4556
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   политика
25.01.2018   18:14
Послом Казахстана в Пакистане назначен Барлыбай Садыков
25.01.2018   18:00
Развитие туризма и сотрудничество по другим направлениям обсудили аким Алматы и вице-премьер Татарстана
25.01.2018   16:14
Сенат ратифицировал международные документы с Азербайджаном и Индией
24.01.2018   13:00
Назарбаев наградил завершившего дипмиссию в Казахстане Бочарникова орденом "Достык"
24.01.2018   10:39
Казахстан поддержал инициативу России по расследованию химатак в Сирии
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today