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Сенат ратифицировал пакет договоров между Казахстаном и Северной Македонией

22.04.2021 11908
Сенат ратифицировал пакет договоров между Казахстаном и Северной Македонией
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Сегодня на заседании сената парламента депутаты приняли законы "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о выдаче лиц", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о передаче осуждённых лиц", "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ратификация договора о выдаче лиц будет способствовать укреплению двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Северной Македонией и позволит странам выдавать друг другу находящихся в розыске лиц. Кроме того, этот договор содержит положения об основаниях, влекущих выдачу, отказ, отсрочку выдачи и упрощенную процедуру выдачи.
 
Договор о передаче осужденных лиц позволит взаимодействовать компетентным органам Казахстана и Северной Македонии и договариваться о передаче осуждённых лиц. В документе прописаны условия экстрадиции, обмен информацией, транзит осуждённого лица и нормы, связанные с расходами, возникшими в связи с передачей осуждённых, сообщает пресс-служба сената. 
 
Для урегулирования всех организационно-правовых механизмов и реализации взаимной правовой помощи по уголовным делам между Казахстаном и Северной Македонией принят ещё один закон "О ратификации Договора между Республикой Казахстан и Республикой Северная Македония о взаимной правовой помощи по уголовным делам". Также отдельные его нормы посвящены вопросам установления банковских счетов и финансовой информации, предоставления документов, материалов или предметов, обмена информацией об уголовных разбирательствах.
 

Принятые сегодня законы направлены на развитие сотрудничества в правовой сфере между Казахстаном и Северной Македонией. Они формируют основу для сотрудничества по борьбе с преступностью. Соответственно, взаимодействие в процессе уголовного расследования предусматривает такие меры, как оказание всесторонней правовой помощи, задержание и экстрадиция лиц, совершивших преступные действия, а также выдача осуждённых. Это обеспечивает верховенство закона, в то же время защиту прав наших граждан за рубежом", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев, подводя итоги рассмотрения трёх законопроектов.

 

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