Сенат ратифицировал ряд международных соглашений

Нур-Султан. 12 марта. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании сената парламента депутаты ратифицировали ряд международных соглашений, передает Kazakhstan Today.

Как сообщил представивший Соглашение министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, принятие закона позволит урегулировать вопросы, связанные с двойным гражданством и незаконной миграцией, не повлечет отрицательных социально-экономических и правовых последствий и не потребует дополнительных финансовых затрат.

Депутаты также рассмотрели вопрос о ратификации Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза . Законопроект позволит улучшить развитие связи между странами посредством эффективного функционирования почтовых служб и содействия достижению целей международного сотрудничества в культурной, социальной и экономической областях полномочными представителями правительств договаривающихся стран, а также позволит стимулировать развитие качественных, доступных, универсальных почтовых услуг", - сообщили в пресс-службе сената.

Сенаторами также был принят закон "О ратификации Соглашения в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами Республики Казахстан и Республики Армения в рамках Конвенции между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Армения об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и на имущество и Протокола к ней от 6 ноября 2006 года".

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