Мажилис одобрил ратификацию соглашения с Узбекистаном и протокол к уставу Всемирного почтового союза

Нур-Султан. 29 января. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты мажилиса парламента одобрили два ратификационных законопроекта, передает Kazakhstan Today.

"Соглашение разработано с целью развития добрососедских, партнерских отношений в области миграции, защиты прав граждан государства одной стороны, находящихся на территории государства другой стороны, в том числе информационное взаимодействие правоохранительных органов в соответствии с законодательством и международными обязательствами своих государств", - сообщает пресс-служба мажилиса .

Также одобрена ратификация Девятого дополнительного протокола к Уставу Всемирного почтового союза. Положения данного Протокола регулируют вопросы обеспечения международного почтового обмена и транзита международных почтовых отправлений Казахстана в рамках Всемирного почтового союза.

Наша страна является полноправным членом Всемирного почтового союза с 1992 года и акты данной организации являются для Казахстана обязательными", - уточнили в пресс-службе.

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