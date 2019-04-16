Казахстан и Узбекистан создают Международный центр торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия"

Ташкент. 15 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан и Узбекистан подписали ряд документов по итогам визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Ташкент, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила пресс-служба Акорды, по итогам государственного визита подписано совместное заявление президента РК Токаева и президента РУ Мирзиёева.

Между правительствами двух стран заключены соглашения о трудовой деятельности и защите прав трудящихся-мигрантов, а также о сотрудничестве в борьбе с незаконной миграцией.

Также подписано Соглашение в форме обмена нотами о порядке признания официальных документов, подтверждающих резидентство, выданных уполномоченными органами РК и РУ, в рамках Соглашения между правительствами об избежании двойного налогообложения доходов и имущества.

Кроме того, утверждена программа сотрудничества между Министерством иностранных дел РК и Министерством иностранных дел РУ на 2019-2020 годы.

В свою очередь министерства обороны Казахстана и Узбекистана заключили Соглашение о сотрудничестве в области противовоздушной обороны, а также Соглашение об организации приема, аэродромно-технического обеспечения и охраны военных воздушных судов на военных аэродромах.

Также подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством национальной экономики РК и Министерством инвестиций и внешней торговли РУ по вопросу создания Международного центра торгово-экономического сотрудничества "Центральная Азия".

Министерство информации и общественного развития РК и Комитет по делам религий при Кабинете министров РУ подписали Меморандум о сотрудничестве.

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