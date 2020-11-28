Сенат ратифицировал соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся из стран ЕАЭС

Нур-Султан. 26 ноября. Kazakhstan Today - Сегодня на пленарном заседании депутаты сената рассмотрели и приняли закон "О ратификации Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза", передает Kazakhstan Today.

Соглашение предусматривает, что пенсионное обеспечение трудящихся, независимо от того, в какой стране ЕАЭС они работают, будет осуществляться наравне с гражданами этого государства. Законом предусмотрено, что каждая страна платит за период работы на своей территории, напомнили в пресс-службе сената.

Соглашение было подписано 20 декабря 2019 года. Документ является результатом углубления сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе.

Как сообщал министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов , после вступления соглашения в силу граждане государств-членов ЕАЭС будут иметь такое же право на пенсионное обеспечение, что и граждане государства, где они осуществляли трудовую деятельность. Каждая страна-участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории. Пенсии будут выплачиваться государством-членом ЕАЭС, где трудящийся осуществлял свою трудовую деятельность, несмотря на то, что проживает в другой стране ЕАЭС. В Казахстане компетентным органом по реализации соглашения определен Единый накопительный пенсионный фонд. По всем вопросам назначения пенсионных выплат граждане РК и других государств-членов ЕАЭС будут обращаться непосредственно в ЕНПФ. По соглашению трудящимся других государств ЕАЭС в Казахстане будут осуществляться пенсионные выплаты из накопительной пенсионной системы, так как они наравне с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в РК, будут перечислять ОПВ в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством.

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