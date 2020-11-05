Мажилис одобрил ратификацию Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся из стран ЕАЭС

Нур-Султан. 4 ноября. Kazakhstan Today - Депутаты мажилиса парламента РК, рассмотрев на пленарном заседании, одобрили ратификацию Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Kazakhstan Today.

Соглашение было подписано 20 декабря 2019 года. Документ является результатом углубления сотрудничества стран-участниц ЕАЭС в рамках Договора о Евразийском экономическом союзе, напомнили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения РК.

Представляя законопроект, министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов отметил, что правовое урегулирование вопроса пенсионного обеспечения граждан ЕАЭС при осуществлении ими трудовой деятельности в других государствах-членах позволит устранить существующий барьер на пути передвижения рабочей силы и станет дополнительным стимулом для легализации трудовой деятельности.

После вступления соглашения в силу граждане государств-членов ЕАЭС будут иметь такое же право на пенсионное обеспечение, что и граждане государства, где они осуществляли трудовую деятельность.

По словам Биржана Нурымбетова, каждая страна-участница ЕАЭС будет выплачивать (экспортировать) пенсию трудящемуся за стаж работы, выработанный на ее территории. Пенсии будут выплачиваться государством-членом ЕАЭС, где трудящийся осуществлял свою трудовую деятельность, несмотря на то, что проживает в другой стране ЕАЭС.

В Казахстане компетентным органом по реализации соглашения определен Единый накопительный пенсионный фонд. По всем вопросам назначения пенсионных выплат граждане РК и других государств-членов ЕАЭС будут обращаться непосредственно в ЕНПФ.

По соглашению трудящимся других государств ЕАЭС в Казахстане будут осуществляться пенсионные выплаты из накопительной пенсионной системы, так как они наравне с гражданами и иностранцами, постоянно проживающими в РК, будут перечислять ОПВ в ЕНПФ в порядке и на условиях, которые установлены национальным пенсионным законодательством", - отмечается в сообщении.

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