Сенат ратифицировал соглашение, регулирующее не включённую в Единый перечень ЕАЭС продукцию

Соглашением определяется порядок обращения продукции, не включенной в Единый перечень продукции ЕАЭС, устанавливающий обязательные требования, а также продукции, включенной в данный перечень, но в отношении которой не приняты или не вступили в силу технические регламенты Союза. В настоящее время объём такой продукции составляет не менее 15%, сообщили в пресс-службе сената.

Безопасность такой продукции будет обеспечиваться индивидуальными предпринимателями, в том числе изготовителями, продавцами и импортёрами продукции, осуществляющими производство и реализацию продукции в соответствии с законодательством ЕАЭС. Тем не менее Соглашение не налагает административных барьеров для бизнеса.

Для формирования единого рынка товаров, услуг и капитала в Евразийском экономическом союзе необходимо утверждение единых принципов в области технического регулирования. Это нужно для создания равных условий для предпринимателей стран-членов Союза и формирования добросовестной конкуренции. Кроме того, несомненно, это важно для обеспечения безопасности продуктов для потребителей. Принятый сегодня закон устанавливает порядок обращения товаров нерегулируемых техническими регламентами Союза. В результате формируется правовая основа, усиливающая безопасность группы товаров на потребительском рынке", - сказал спикер сената Маулен Ашимбаев.

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