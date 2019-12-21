Сенат вернул в мажилис проект закона о внесении изменений в КоАП РК

Нур-Султан. 20 декабря. Kazakhstan Today - Проект закона "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях" с поправками сената направлен в мажилис, передает Kazakhstan Today.

Сенаторы рассмотрели законопроект в двух чтениях. В ходе обсуждения законопроекта с учетом замечаний и предложений постоянных комитетов возникла необходимость внесения изменений и дополнений в одобренный мажилисом законопроект ", - сообщила пресс-служба сената.

Предложенные сенаторами изменения направлены на уточнение компетенции должностных лиц органов, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях и налагать взыскания, приведение законопроекта в соответствие с действующим законодательством, правилами юридической техники и уточнение редакции норм законопроекта.

Как сообщил министр юстиции РК Марат Бекетаев, законопроект направлен на дальнейшее совершенствование административно-деликтного законодательства, а также гуманизацию и снижение репрессивности Кодекса об административных правонарушениях.

Документом предусматривается гуманизация по 38 составам административных правонарушений, расширяется применение административного взыскания в виде предупреждения. Также уточняется составов административных правонарушений, предусматривающих ответственность за нарушение общих нормативных правовых правил, предоставляется возможность уплаты 50% от суммы штрафа по налоговым правонарушениям, устраняются правовые пробелы и коллизии, выявленные в правоприменительной практике.

Кроме того, для обеспечения защиты прав граждан на отдых законопроектом предусматривается ужесточение ответственности за нарушение тишины.

В целях ограничения частоты и систематизации внесения поправок, законопроектом предусматривается поправки в КоАП вносить отдельным законом, предметом правового регулирования которого являются только вопросы административно-деликтного законодательства", - уточнили в пресс-службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства