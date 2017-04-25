Сенаторы обеспокоены большими тратами на легионеров

Астана. 25 апреля. Kazakhstan Today - Комитет по социально-культурному развитию и науке сената парламента на расширенном заседании рассмотрел в первом чтении проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", сообщает пресс-служба палаты.

Законопроектом вносятся поправки в Бюджетный и Налоговый кодексы, а также закон "О физической культуре и спорте", передает Kazakhstan Today. В частности, с 1 января 2018 года Национальный олимпийский комитет получит право на участие в государственном задании в области физкультуры и спорта. Также предлагается ввести систему ранжирования видов спорта. Уполномоченный орган и местные исполнительные органы наделяются рядом дополнительных функций.

Оживленная дискуссия развернулась вокруг ряда положений законопроекта. Сенаторы Жабал Ергалиев и Али Бектаев высказали обеспокоенность расходованием значительных средств на привлечение легионеров из-за рубежа. До 40-50% сумм, идущих на финансирование спорта в регионах, уходит в профессиональные футбольные команды. Однако результативность в футболе и некоторых других видах спорта остается на низком уровне.

На прямой вопрос парламентария Владимира Редкокашина об общей сумме, потраченной на легионеров в нашей стране, вице-министр культуры и спорта Сакен Мусайбеков не смог дать конкретный ответ. Вице-министр сослался на закрытый бюджет профессиональных футбольных клубов, при этом оговорившись, что клубы финансируются за счет государственных средств. В отдельных видах спорта представитель министерства считает привлечение легионеров оправданным.

Сенаторы Жабал Ергалиев, Али Бектаев и Серик Бектурганов призвали поддержать национальные виды спорта и обратили внимание на остаточный принцип финансирования областных спортивных школ-интернатов для одаренных детей.

Подводя итоги дискуссии, председатель Комитета по социально-культурному развитию и науке Бырганым Айтимова высказала надежду на то, что принимаемые нормы обеспечат повышение прозрачности финансирования данной сферы, послужат развитию олимпийского и паралимпийского движения, национальных видов спорта, информирует пресс-служба.

Законопроект передан на рассмотрение палаты.

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