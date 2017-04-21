Сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам культуры

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Сенаторы приняли поправки в законодательство по вопросам культуры20.04.2017
Политика  15:53

Астана. 20 апреля. Kazakhstan Today - Сегодня в ходе заседания сената парламента депутаты палаты рассмотрели в двух чтениях и приняли поправки в законодательство по вопросам культуры.

Документ инициирован депутатами парламента и предусматривает внесение поправок в Бюджетный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также в законы "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия", "О культуре" и другие, передает Kazakhstan Today.

"Так, в Бюджетном кодексе закреплено право местных исполнительных органов на выделение государственного образовательного заказа на подготовку специалистов не только с техническим и профессиональным, послесредним образованием, но и с высшим и послевузовским образованием. Закон "Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия" дополнен новым понятием музей - заповедник, который создается для сохранения, изучения и публичного представления объектов историко-культурного наследия и культурных ценностей. В законе "О культуре" устанавливается статус Национальной государственной книжной палаты, осуществляющей хранение и популяризацию печатных изданий, относящихся к культурному наследию народа Казахстана; закрепляется обязанность редакций средств массовой информации по предоставлению обязательных бесплатных экземпляров печатных изданий в Национальную государственную книжную палату, а в электронной форме - в библиотеки, имеющие статус "Центральная". Кроме того, урегулированы вопросы в отношении организации культуры и деятельности театров, приобретения, издания и распространения общественно значимой литературы, а также уточнена компетенция уполномоченного органа в области культуры", - сообщила пресс-служба сената.
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