Сергей Лавров на следующей неделе посетит Казахстан

МОСКВА. 2 АПРЕЛЯ - Глава МИД России Сергей Лавров 7-8 апреля совершит рабочий визит в Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На 8 апреля запланированы переговоры с заместителем премьер-министра - министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди. Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества, проблематику взаимодействия в интеграционных объединениях, в первую очередь ЕАЭС, ОДКБ и СНГ. Особое внимание предполагается уделить тематике совместной борьбы с последствиями коронавирусной инфекции, а также содействию по линии двух министерств решению задач, поставленных президентами России и Казахстана по восстановлению и наращиванию всего объема наших межгосударственных связей в "постковидный" период", - сообщили в МИД России.

Также отмечается, что стороны обменяются мнениями относительно перспектив евразийской интеграции, процессов сотрудничества в регионе Каспия.

Кроме того, министры сверят оценки ситуации в Центральной Азии под углом рисков безопасности, проистекающих из нестабильности в соседнем Афганистане и деятельности радикально-экстремистских организаций на подступах к региону.

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