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Вице-премьеры Казахстана и России обсудили вопросы сотрудничества в области промышленной кооперации

26.03.2021 9208
МОСКВА. 26 МАРТА - В Москве состоялись переговоры заместителя премьер-министра РК Романа Скляра с заместителем председателя правительства Российской Федерации Юрием Борисовым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В развитие договоренностей по итогам встречи премьер-министра Казахстана Аскара Мамина с председателем правительства России Михаилом Мишустиным, состоявшейся 22 марта, вице-премьеры рассмотрели актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в рамках Программы совместных действий в области казахстанско-российской промышленной кооперации. 
 
Стороны обсудили текущее состояние и дальнейшие шаги по ускорению реализации ранее согласованных совместных проектов. Также были обговорены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества посредством изучения новых перспективных проектов промышленной кооперации в Казахстане. 
 
Говоря о перспективах дальнейшей совместной работы, озвучена взаимная приверженность принципам взаимовыгодного экономического сотрудничества, реализации совместных мер по созданию дополнительных возможностей для более тесного взаимодействия в промышленной, торгово-экономической, инвестиционной сферах. 
 
Участники встреч отметили эффективность и востребованность межправительственного диалога между Казахстаном и Россией и договорились поддерживать высокую динамику взаимных контактов, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.
 

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