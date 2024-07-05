04.07.2024, 11:01 26771
ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур - Токаев
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с приветственным словом на открытии 24-го заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане.
Совместными усилиями, укрепляя шанхайский дух и продвигая шанхайские принципы, мы превратили ШОС в одну из самых влиятельных и авторитетных международных структур. Благодаря уникальности и огромному потенциалу нашего объединения интерес к нему в мире неуклонно растет", - сказал Токаев.
Он отметил, что страны ШОС, плодотворно взаимодействуя в сфере политики и безопасности, экономики и культуры, задают вектор развития всего Евразийского континента.
За почти четверть века наша организация стала важным механизмом системы международных отношений и вносит существенный вклад в обеспечение устойчивого роста и всеобщего прогресса", - сказал Токаев.
Напомним, заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС.
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04.07.2024, 21:09 8706
Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, сообщает перс-служба Акорды.
Президент РК подчеркнул, что Монголия - один из важных партнеров Казахстана в Азии.
Сотрудничество двух государств неизменно укрепляется в духе взаимного уважения и поддержки. Между нашими странами налажен доверительный и конструктивный политический диалог, сформирована обширная договорно-правовая база, углубляются культурно-гуманитарные связи. Пользуясь случаем, позвольте выразить признательность Вам и всему народу Монголии за проявленную солидарность и оказанную помощь в связи с беспрецедентными наводнениями в Казахстане", - отметил Касым-Жомарт Токаев.
В ходе встречи были обсуждены перспективы торгово-экономического сотрудничества, увеличения товарооборота, наращивания транзитно-транспортного сообщения. По словам президента, для полного раскрытия имеющихся возможностей правительствам двух стран следует работать над поиском новых направлений торгово-экономического взаимодействия.
Потенциал наращивания несырьевого экспорта из Казахстан в Монголию составляет порядка 100 млн долларов. В этой связи предлагаю поставить цель по увеличению товарооборота до 500 млн долларов", - отметил Токаев.
Глава нашего государства также заявил о необходимости увеличения количества авиарейсов между Казахстаном и Монголией, а также призвал рассмотреть возможности строительства автомобильной дороги, которая позволит значительно сократить время в пути.
Лидер Монголии высоко оценил результаты политических и социально-экономических преобразований в Казахстане, а также отметил укрепление роли Астаны на международной арене.
По его словам, две страны должны развивать многоплановое сотрудничество, основанное на общих ценностях и историческом прошлом.
Ухнаагийн Хурэлсух пригласил Касым-Жомарта Токаева посетить Монголию с государственным визитом.
04.07.2024, 18:58 11491
ШОС притягивает к себе все больше сторонников - Си Цзиньпин
Председатель КНР отметил, что ШОС получила новое развитие
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 4 июля, в Астане во время саммита "ШОС плюс" председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин отметил, что ШОС получила новое развитие за год работы казахстанского председательства.
В этот раз саммит впервые проводится в формате "ШОС плюс", который служит площадкой для обсуждения широкого круга вопросов с участием как давних друзей, так и новых партнеров. Это подтверждает авторитет ШОС, который в новую эпоху притягивает к себе все больше сторонников и единомышленников", - цитирует председателя КНР Zakon.kz.
Он добавил, что современный мир претерпевает беспрецедентные преобразования глобального, эпохального, исторического значения. Стремительно преобразуется мироустройство, развертывается очередная научно-техническая и промышленная революция, в то время как человечество движется вперед семимильными шагами, значительно возрастает фактор нестабильности и неопределенности.
В условиях кардинальных перемен крайне важно набраться мудрости, находчивости и полной решительности. Необходимо прочно утвердить и внедрить в жизнь идею сообщества единой судьбы, руководствоваться шанхайским духом, неуклонно придерживаться путей развития в соответствии с национальными особенностями и реалиями в регионе. Важно совместно построить прекрасный дом для семьи ШОС, где народы наших стран могут жить в спокойствии и счастье", - цитирует Си Цзиньпина Tengrinews.kz.
Напомним, лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в столице Казахстана приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах. Также на саммите определили новую столицу и генерального секретаря ШОС. Новой столицей организации объявлен китайский город Циндао, а генеральным секретарем ШОС назначен на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
04.07.2024, 17:50 13271
Президент Казахстана: Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене
Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите "ШОС плюс" заявил, что голос Шанхайской организации сотрудничества должен и будет громче звучать на международной арене, сообщает пресс-служба Акорды.
Наша общая задача - усилить роль ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам XXI века. Голос ШОС должен и будет громче звучать на международной арене, продвигая консолидированную позицию по различным проблемам современности. Поэтому весьма актуальным является принятое нами заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства", - подчеркнул глава государства.
Президент Казахстана предложил к 80-й годовщине Организации Объединенных Наций, а также 20-летию сотрудничества между ШОС и ООН принять резолюцию Генеральной ассамблеи в поддержку инициативы "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие".
Глава государства обратил внимание на то, что экономический подъем Азии во многом происходит за счет государств ШОС. Он также приветствовал от имени Казахстана намерение Китая расширить доступ странам ШОС к своему масштабному рынку и довести товарооборот с государствами - членами организации до 3 трлн долларов.
Нам важно в полной мере раскрыть колоссальный экономический потенциал ШОС. Этой ключевой цели отвечает принятый нами сегодня план конкретных действий по реализации стратегии экономического развития ШОС до 2030 года. Широкие перспективы открывает взаимодействие ШОС с такими интеграционными объединениями, как ЕАЭС, БРИКС и АСЕАН. Мощным двигателем устойчивого роста мировой торговли является дальнейшее укрепление транспортной взаимосвязанности. По территории государств - членов ШОС пролегает более 350 тысяч километров железных дорог, на которые приходится 2/3 мирового грузооборота. Поэтому пространство ШОС способно стать большим евразийским поясом развития глобальной торговли", - подчеркнул глава государства.
При этом Казахстан, как акцентировал Касым-Жомарт Токаев, является одним из ключевых звеньев евразийской транспортной системы. Он рассказал о проводимой нашей страной работе по сопряжению мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского транспортного маршрута и коридора Север - Юг, а также по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров.
Также, по мнению президента, крайне важным направлением деятельности ШОС является расширение культурно-гуманитарного сотрудничества. Эта сфера находилась в постоянном фокусе внимания во время председательства Казахстана в организации.
Кроме того, Касым-Жомарт Токаев предложил ввести практику ежегодных встреч молодых лидеров и талантов стран ШОС, расширить сеть университетов ШОС путем включения в него новых учебных заведений партнеров по диалогу, ежегодно увеличивать количество грантов для студентов, особенно по техническим специальностям.
Ранее сообщалось, что внешняя торговля стран ШОС превышает $8 трлн.
04.07.2024, 14:06 19861
Мы можем добиться прочного и всеобщего мира - генсек ШОС
Недавние террористические инциденты в регионе показали, что взаимодействие в области безопасности нуждается в дальнейшем углублении и расширении
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Чжан Мин на заседании совета глав государств - членов ШОС отметил успехи работы организации в области безопасности.
На фоне происходящих сложных изменений, укрепляя стратегическое взаимодействие, взаимное доверие и взаимовыгодное сотрудничество между государствами-членами, работая сообща над преодолением внешних вызовов, мы можем добиться прочного и всеобщего мира, стабильности и процветания в регионе и даже в глобальном масштабе", - сказал Чжан Мин.
По его словам, сотрудничество в области безопасности является самым ярким примером успехов ШОС.
Наши народы нуждаются в постоянном чувстве защищенности. Взаимодействие в сфере безопасности требует постоянного продвижения, оно не имеет финишной черты. Недавние террористические инциденты в регионе показали нам, что взаимодействие в области безопасности нуждается в дальнейшем углублении и расширении. Важность его развития невозможно переоценить", - подчеркнул генсек.
Он также подчеркнул, что в международной экономической среде, полной нестабильности и неопределенности, народы государств - членов ШОС ожидают прорывного развития экономического сотрудничества в рамках организации с применением инновационных подходов, которое принесет им практические ощутимые выгоды.
Центральная Азия является ядром ШОС. Спокойствие и процветание Центральной Азии тесно связаны со стабильностью и развитием ШОС", - подчеркнул спикер.
За последние три года, по его словам, круг партнеров ШОС значительно расширился: число государств-членов увеличилось до двузначной цифры, число партнеров по диалогу увеличилось на 8, теперь в "семье ШОС" 26 стран.
Кроме того, установлены партнерские отношения с Лигой арабских государств и программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это свидетельствует о том, что основные принципы и цели ШОС получают все более широкое признание и распространение. Надеемся, что сможем сохранить позитивную динамику развития, чтобы ШОС могла занять более активную, открытую и уверенную позицию на международной арене с еще более обширным влиянием" - добавил Чжан Мин.
Напомним, Беларусь официально стала членом ШОС.
04.07.2024, 13:24 21546
Новую столицу и генерального секретаря ШОС определили на саммите
Также лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества приняли Астанинскую декларацию и ряд других важных документов
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества на заседании в столице Казахстана приняли Астанинскую декларацию и еще два десятка решений, которые касаются взаимодействия в различных сферах, сообщает belta.by.
Также на саммите определили новую столицу и генерального секретаря ШОС.
Новой столицей организации объявлен китайский город Циндао, а генеральным секретарем ШОС назначен на срок с 1 января 2025 года по 31 декабря 2027 года представитель Казахстана Нурлан Ермекбаев, который в настоящее время занимает пост заместителя генерального секретаря ШОС.
Еще одно кадровое решение саммита - назначение на аналогичный период Уларбека Шаршеева (Кыргызстан) директором исполнительного комитета региональной антитеррористической структуры ШОС", - сообщает сайт.
Также главы государств ШОС приняли Астанинскую декларацию, нацеленную на повышение роли ШОС в формирований условий для укрепления всеобщего мира, безопасности и стабильности, построение нового демократического, справедливого политического и экономического международного порядка, а также совершенствование механизмов ШОС по противодействию вызовам и угрозам безопасности, борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, контрабандой оружия и другими видами транснациональной организованной преступности.
Среди прочих важных документов:
- Решение об утверждении инициативы ШОС "О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие";
- Решение о проекте стратегии развития ШОС до 2035 года;
- Решение о предложениях совета министров иностранных дел государств-членов ШОС о совершенствовании деятельности организации;
- Решение о долевых взносах государств-членов ШОС в связи с приемом в организацию Республики Беларусь;
- Решение об утверждении программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2025-2027 годы;
- Решение об утверждении антинаркотической стратегии на 2024-2029 годы и программы действий по ее выполнению;
- Решение об утверждении стратегии развития энергетического сотрудничества до 2030 года;
- Решение об утверждении плана мероприятий по реализации стратегии экономического развития до 2030 года;
- Решение об Ассоциации инвесторов государств-членов ШОС;
- Программа по развитию сотрудничества государств-членов ШОС в области особо охраняемых природных территорий и экологического туризма;
- Дорожная карта по укреплению взаимодействия между государствами-членами ШОС и ее партнерами по диалогу;
- Решение о механизмах финансового сопровождения проектной деятельности ШОС;
- Решение о подписании меморандума о взаимопонимании между секретариатом ШОС и центральноазиатским региональным информационным координационным центром по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- Решение о плане взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности;
- Заявление о принципах добрососедства, доверия и партнерства;
- Заявление об обеспечении безопасности питьевой воды и санитарии;
- Заявление об эффективном управлении отходами;
- Соглашение между правительствами о сотрудничестве в области охраны окружающей среды и т.д.
Сегодня на саммите президент Токаев подвел итоги председательства Казахстана в ШОС и обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки".
Напомним, в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю. Заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС. Открывая заседание, президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.
04.07.2024, 12:46 23856
Казахстан выполнил все заявленные цели и задачи - Токаев о председательстве страны в ШОС
Фото: Акорда
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подвел итоги председательства Казахстана в Шанхайской организации сотрудничества, сообщает Акорда.
За период казахстанского председательства было проведено порядка 150 мероприятий разного уровня, включая цифровой, туристический, энергетический и бизнес-форумы, а также молодежный совет ШОС.
Договорную базу пополнили 60 новых документов, в числе которых антинаркотическая стратегия, план по реализации стратегии экономического сотрудничества, соглашение в сфере охраны окружающей среды, стратегия развития энергетического сотрудничества. Расширился круг международных организаций - партнеров ШОС. Возобновлена деятельность Специальной рабочей группы по инвестициям. Позитивную динамику приобрел процесс перехода на расчеты в национальных валютах", - рассказал Токаев.
Он подчеркнул, что благодаря этим мерам торгово-экономическое сотрудничество на пространстве ШОС динамично развивается.
Особое внимание во время председательства в ШОС Казахстан уделил укреплению культурно-гуманитарных связей.
Запущен ряд якорных проектов, которые делают формат ШОС еще более привлекательным. В их числе проект "Духовные святыни стран ШОС" и первый международный музыкальный фестиваль "Шелковый путь ШОС". Также определены 10 туристских территорий для реализации совместных проектов. Город Алматы стал культурной и туристической столицей ШОС", - перечислил глава государства.
В целом, по словам президента, Казахстан в полном объеме выполнил все заявленные на предыдущем саммите цели и задачи. Касым-Жомарт Токаев выразил искреннюю признательность всем странам за поддержку и активное участие в реализации казахстанских инициатив.
Напомним, в Астане проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества, на котором председательство в организации перейдет от Казахстана к Китаю. Заседание началось с церемонии подписания документов о приеме Беларуси в состав государств - членов ШОС. Открывая заседание, президент Токаев заявил, что ШОС стала одой из самых влиятельных и авторитетных международных структур.
04.07.2024, 12:46 23111
Токаев обозначил ключевые направления, имеющие стратегическое значение для стран "шанхайской десятки"
Фото: telegram/Aqorda
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на заседании совета глав государств - членов ШОС обозначил ключевые направления, которые, на его взгляд, имеют стратегическое значение для всех стран "шанхайской десятки", сообщает пресс-служба главы государства.
В частности, первым направлением президент назвал укрепление взаимного доверия и сотрудничества в области безопасности.
Текущая непростая ситуация - во многом следствие острого кризиса всей системы международных отношений. На этом фоне ШОС должна усилить свою стабилизирующую и созидательную роль для преодоления эрозии международного права, недопущения геополитических разломов и в конечном счете укрепления мира и безопасности в широком глобальном контексте", - заявил он.
Также в речи была отмечена необходимость разработки и принятия соглашения о мерах доверия в военной сфере с фокусом на борьбу с "силами трех зол".
Кроме того, укрепление кибербезопасности названо еще одной актуальной задачей, стоящей перед участниками.
В данном ключе Касым-Жомарт Токаев предложил выработать специальный механизм постоянного обмена информацией, применения лучших практик и передового опыта для обеспечения стабильного функционирования информационной инфраструктуры стран ШОС. По мнению президента Казахстана, принимаемый сегодня план взаимодействия по вопросам обеспечения международной информационной безопасности отвечает названным целям.
Вторым приоритетным направлением сотрудничества президент обозначил расширение торгово-экономических связей.
Важными задачами Шанхайской организации, на наш взгляд, являются расширение торгово-экономической кооперации, создание условий для свободного передвижения капитала и технологий, борьба с климатическими вызовами. Рост взаимной торговли становится общей тенденцией для пространства ШОС. Так, торговля Казахстана со странами ШОС по итогам прошлого года выросла на 6,5%. Страны ШОС имеют солидную технологическую базу и обладают колоссальным рынком для развития всех жизненно важных секторов экономики. Существенно продвинуться в данном направлении поможет выработка специальных налоговых, таможенных и миграционных режимов. В этой связи актуальным остается предложение Казахстана о создании базы экономических преференций ШОС", - заявил президент.
Третье направление сотрудничества - укрепление транспортной связанности путем создания эффективных коридоров и надежных цепочек поставок.
Мы придаем исключительное значение дальнейшей синергии китайского мегапроекта "Один пояс, один путь", Транскаспийского международного транспортного маршрута и трансъевразийских коридоров по направлению Север - Юг, включая вектор Центральная Азия - Южная Азия. Для реализации этих планов важно принять практические меры по созданию партнерской сети стратегических портов и логистических центров в рамках ШОС", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Отдельно глава государства остановился на необходимости реформирования и модернизации ШОС.
В условиях стремительных глобальных изменений перед нами стоит насущная задача дальнейшего совершенствования деятельности ШОС. Продолжающийся процесс расширения организации открывает новые возможности и придает импульс ее развитию. Наша страна, будучи председателем ШОС, представила свои сбалансированные предложения по трансформации организации в еще более эффективный многосторонний механизм сотрудничества. В частности, мы выступаем за усиление роли секретариата ШОС и генерального секретаря", - заявил он.
Как отметил лидер Казахстана, все высказанные предложения продиктованы искренним стремлением внести посильную лепту в достижение общих благородных целей, которые разделяют все страны ШОС.
Напомним, сегодня в Астане проходит 24-й саммит ШОС.
04.07.2024, 10:45 25386
Беларусь официально стала членом ШОС
Фото: e-cis.info
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Астана. 4 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе 24-го заседания Совета глав государств - членов Шанхайской организации сотрудничества принято решение о завершении процедуры приема Беларуси в члены ШОС и предоставлении ей статуса государства - члена организации.
Решение о полноправном членстве Республики Беларусь в Шанхайской организации сотрудничества принято", - сказал президент РК Касым-Жомарт Токаев после подписания соответствующих документов участниками заседания.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами - Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
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